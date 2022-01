Nikolajs frygt: Corona kan smadre EM

I værste fald kan Danmark ende med at måtte droppe EM. I bedste fald er Jannick Green det eneste tilfælde på landsholdet. Det sidste krydser landstræner Nikolaj Jacobsen fingre for.

Målmanden fra Magdeburg testede også positiv i sin anden test i landsholdslejren, og dermed er han ude af EM-truppen. Det rammer Nikolaj Jacobsen hårdt.

- Det er præcist det, jeg frygtede kunne ske. Nu har vi fået det ind i lejren. Det kan være svært at styre. Det kan også være vi er heldige. Jannick har vist ikke at have nogen symptomer. Han er også vaccineret tre gange, så det mindsker muligheden for, at han smitter.

Nikolaj Jacobsen fortækker om coronasmitten på herrelandsholdet, og at coronaen også har påvirket privatlivet.

- Hvis det bliver ved det, er det megaærgerligt og synd for Jannick, for han har glædet sig til at skulle være med igen. Det kan vi dog overleve.

Jannick Green deltog ved mandagens træning. Nu er han ude af EM-truppen.

- Men det er klart, at hvis det begynder at sprede sig til to, tre, fire mere, så kan vi nok ikke stoppe det, og så må vi regne med, at alle på et eller andet tidspunkt bliver smittet af det. Så er spørgsmålet, om vi overhovedet kan rejse til EM.

- Har du afskrevet Jannick Green til EM?

- Lige nu er Jannick ikke aktuel. Reglerne er, at der skal gå 15 dage fra man har haft sin positive test, så Jannick er først aktuel den 18. januar.

- Kalder du så Emil Nielsen til lejren?

- Ikke lige nu. Nu prøver vi at holde den her lejr tæt, og så må vi se, hvordan tingene udvikler sig.

- Du har helt tilbage fra Egypten været meget påpasselig, nogen vil sige coronaforskrækket, ændrer der her noget i jeres forberedelser?

- Nej, så skulle vi aflyse de to testkampe mod Norge og gå op på hver vores værelse i seks til otte dage. Det kan man ikke. Vi må leve med den risiko, der er. Omvendt må vi også tage alle de forholdsregler, vi kan. Men den her er så smitsom, at den kan vi ikke styre. Der er ingen, der kan kontrollere det her, i med at den smitter så meget, som den gør.

- Er du nervøs for, at det her kan stoppe EM?

- Ja, det er jeg jo. Kommer det tre, fire tilfælde de næste par dage, er spørgsmålet, om vi overhovedet kan stille et hold til sidst. Og det kan ske for alle hold.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har fået noget at tænke over.

- Hvordan har du det med, at I skal spille for fulde huse i Ungarn?

- Der må være nogen, der træffer de beslutninger. Det gør jeg ikke. VM i Egypten blev spillet uden tilskuere, og nu har vi med en variant at gøre, som smitter mere. Men jeg ved ikke, hvilke hensyn der tages, fordi den er mild. Hvis der ikke er så meget corona i Ungarn, er det måske ok. Men det må dem der arrangerer slutrunden kunne svare på.

- Hvor meget fylder coronaen i din dagligdag?

- Den fylder rigtig meget. Jeg skulle have holdt jul med mine brødre. Det kunne ikke lade sig gøre. Jeg måtte sige til min datter, da hun tog til nytårsfest, at hun ikke kunne komme hjem, og at hun måtte blive væk, indtil jeg var rejst til samlingen med landsholdet. Jeg kunne ikke risikere, at hun kom hjem fra en nytårsfest og måske var blevet smittet. Så coronaen har store konsekvenser.

- Har du haft betænkeligheder ved at blive vaccineret?

- Overhovedet ikke. Hvis det er det, der kræves for at vi kan komme videre i samfundet, at hjulene kan køre rundt, at folk ikke skal gå fra hus og hjem eller miste firmaer, så tager jeg den vaccine, for det er det, der ser ud til at kunne hjælpe os til ikke at skulle lukke helt ned.

- Har den her pandemi fået dig til at ændre livssyn?

- Man nyder sin frihed lidt mere. Når man kan nogen ting, sætter man lidt større pris på dem. For nu ved vi, hvordan det også kan være. Så meget har det ikke ændret mit livssyn, men jeg glæder mig lidt mere, når jeg kan komme ud og høre lidt musik eller sidde på et værtshus og spille en runde billard, siger Nikolaj Jacobsen.

Coronaboblen sprang

Mads Mensah:

- VI er selvfølgelig alle sammen kede af det på Jannicks vegne. Ét er at misse noget ved ikke at blive udtaget, eller hvis man bliver skadet. Det er selvfølgelig også rigtig ærgerligt, men det er jo en normal del af gamet. Det er det her ikke. Så det føles jo nok endnu mere uretfærdigt, når man sidder der, og han har jo heller ikke nogen symptomer, så vidt jeg ved. På den måde føles det jo nok lidt ekstra meningsløst ikke at være med. Vi vidste jo godt, at det nok ville være urealistisk, at vi skulle gå igennem januar uden at blive ramt af det på den ene eller anden måde. Det er jo, som det er.

Mathias Gidsel:

- Det er jo en trist nyhed, og først og fremmest er det selvfølgelig trist for Jannick. Jeg ved ikke rigtig, om vi har kunnet undgå det. Vi havde jo håbet og troet, at vi ville komme igennem, og at alle ville blive testet negative, men som situationen er i samfundet, er det nok svært at møde ind i lejren fra 30 forskellige familier med base rundt i hele landet, uden at der kommer en positiv test.

Jacob Holm:

- Jeg ved ikke, om jeg er nervøs, men jeg håber selvfølgelig på, at vi kan gennemføre slutrunden, og at vi ikke oplever flere smittetilfælde. Det er er ærgerligt med tilfældene i den franske trup og nu også med Jannick og flere andre steder. Jeg håber på, at det er startvanskeligheder, og at når turneringen først ruller, vil det ikke være det, vi taler om.

Rasmus Lauge:

- Jeg frygter ikke, at der er nogen lande, som kommer til at trække sig. Der er trods alt så mange spillere i bruttotruppen, at man ofte kan stille et hold. Men det er klart, at de respektive holds chancer reelt kan være væk, før turneringen egentlig begynder, hvis man virkelig får corona ind på holdet.