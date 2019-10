Nikolajs gode ven ramt af blodprop: - Rigtig trist!

AARHUS (Ekstra Bladet): Magnus Wislander blev kåret som sidste århundredes bedste håndboldspiller i verden. Mandag sank den svenske legende sammen på jobbet på postkontoret i Göteborg og blev indlagt med en blodprop i hjertet, og det var en grim nyhed, der rammer Nikolaj Jacobsen hårdt.

- Vi spillede sammen i fem sæsoner i THW Kiel, og Magnus er afgjort en person, jeg sætter virkelig stor pris på, og som jeg anser for at være en af mine gode venner, siger landstræneren efter nederlaget til Frankrig.

- Det er rigtig trist, og jeg blev ked af at høre, han er blevet ramt på den måde. Det er meget trist, og jeg har også sendt Magnus en besked med ønsket om god bedring. Heldigvis, som jeg kan forstå det, er han på vej i god bedring og ser ud til langt hen ad vejen at komme sig.

- Der er ikke andet at gøre end at krydse fingre og håbe og bede til, at alt bliver helt normalt igen.

Nikolaj Jacobsen under kampen mod Frankrig torsdag aften. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Den 55-årige svensker var som aktiv en vigtig faktor hos ’Bengan Boys’, det svenske storhold, der vandt alt – undtagen OL. Fire gange tabte de blågule en OL-finale.

’Slangen’, som blev hans kælenavn for evnen til at smyge sig igennem usynlige huller i modstandernes forsvar, var i de unge år en fantastisk bagspiller og strateg og blev siden en af verdens bedste stregspillere.

Ifølge Aftonbladet, der har talt med legenden på sygehuset, er Magnus Wislander sluppet nogenlunde nådigt fra blodproppen. Et par fingre på venstre hånd snurrer stadig, men der er håb om, at han kommer sig fuldstændig.

- Det håber vi alle, siger Nikolaj Jacobsen.

