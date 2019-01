Nikolajs hårde beslutning: - Det gjorde rigtigt ondt

Landstræneren kommer ikke til at bruge en udskiftning mere på at få Hans Lindberg tilbage i VM-truppen

HERNING (Ekstra Bladet): Hans Lindberg kan have spillet sin sidste landskamp!

Den elegante højrefløj står noteret for 262 matcher i rødt og hvidt og er dermed nummer to på listen efter Lars Christiansen. Men den nye lægskade, den 37-årige veteran rendte ind i mod slutningen af kampen mod Chile, kan få grumme konsekvenser for ’Hans Majestæt’ fra Helsinge.

Nikolaj Jacobsen var berørt på egne og holdets vegne og rørt på Hans Lindbergs, da det fredag stod klart, at den sjællandske elegantier formentlig har spillet sin sidste kamp ved VM – og måske i det hele taget.

- Det gjorde rigtigt ondt, og jeg tror ikke, jeg generer Hans ved at sige, at han er ved at være i sit efterår af landsholdskarrieren, så at den her skal tages fra ham på grund af en skade… Det var virkelig hårdt for os alle sammen, siger landstræneren.

- Er det slut?

- Narj, jeg ved ikke, om det er slut. Hans bliver her og får behandlinger, men det er klart, at jeg kommer jo ikke til at bruge en udskiftning på at skifte Hans ind igen hverken i gruppespil eller i mellemrunden. Det ser pt. ikke lige sådan ud, at Hans er på vej ind i truppen igen, siger Nikolaj Jacobsen.

Lindberg kigger på - afløseren Johan Hansen fra BSV står i forgrunden og er med sine 24 år fremtidens mand. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Han må skifte ud tre gange under VM, men nu er den første brugt, den næste er på sin vis reserveret til Henrik Toft og den sidste, hvis en målmand bliver skadet.

- At bruge én allerede nu sætter nogle begrænsninger for, hvornår vi kan foretage udskiftninger. Vi har Nikolaj Øris med en højgravid kæreste, og jeg har en Henrik Toft, jeg også gerne vil have tilbage på holdet, hvis det lykkes. Den sidste udskiftning af de tre er jeg selvfølgelig nødt til at gemme til en målmand, siger fynboen og tilføjer:

- Jeg må sige, det var et hårdt døgn i går. Jeg skal være ærlig og sige, at det ramte mig hårdt at få besked om, at Hans desværre er ude lidt længere denne gang. Han fik et lille riv i læggen, desværre, og jeg turde ikke satse på at lade Lasse Svan spille fire-fem kampe alene.

Hans Lindberg slutrunde-debuterede ved VM i Tyskland i 2007.

Se også: Ny dansk VM-massakre - Tunesien smadret

Se også: Efter VM-prygl: Danske top-præstationer over hele linjen

Se også: Dansk stjerne overfaldet og røvet: Det var en grim oplevelse