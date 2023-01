Nikolajs hovedbrud

Intet burde kunne overraske landstræner Nikolaj Jacobsen når modstanderen hedder Spanien.

Danmark løber jo ind i dem ustandseligt. Således er opgøret fredag aften i Gdansk den fjerde semifinale ved en slutrunde mellem de to nationer på bare to år.

VM i Egypten 2021. Dansk sejr.

OL i Tokyo 2021. Dansk sejr.

EM i Ungarn 2022. Spansk sejr.

VM i Sverige/Polen 2023. Resultat endnu ukendt.

Opgørene mellem de to hold minder meget om et parti skak. Så finder den ene træner en løsning, og når den anden har knækket koden, findes der hurtigt på noget nyt.

Adspurgt på landsholdets pressemøde på et spahotel i badebyen Sopot i udkanten af Gdansk siger landstræneren først, at der ikke er noget, der kan overraske ham.

Men da Ekstra Bladet mindede ham om, at Spanien i den neglebidende kvartfinale mod Norge – to gange forlænget spilletid – på et tidspunkt spillede med to stregspillere og med kun to mand i bagkæden, kom der alligevel en rynke i panden.

- Det var lidt nyt. Det har vi ikke set så meget af i nyere tid. Vi må se, hvordan vi får det løst. Men det er svært, fordi de er så dygtige og kloge spillere, der desværre tit vælger den rigtige løsning.

- Hvordan løste man tidligere det med to stregspillere?

- Der gik man lidt længere frem, men det kan du glemme i dag. Dengang du spillede, kunne folk ikke bevæge sig. Den går ikke i dag.

- Spanien spiller det, fordi de vanen tro har dygtige stregspillere. Det bliver en kamp med lange angreb og ind for at få tremeterkast efter tremeterkast for til sidst at forsøge et skud tæt under mål eller ligge den indtil stregen. Vi skal være fokuseret på de indspil hele tiden, siger Nikolaj Jacobsen.