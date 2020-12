Nøglen til EM-bronze

Efter to tabte bronzekampe vil Sandra Toft denne gang have en medalje - også for Danmarks skyld

Som i så mange andre kampe ved EM bliver målmandsduellen i bronzeopgøret søndag eftermiddag af stor betydning.

I det kroatiske mål står Tea Pijevic fra Alba Fehervar KC i Ungarn. Hun har stået med en redningsprocent på 34. Mod Tyskland stod hun på 50, og var en afgørende årsag til, at det blev Kroatien og ikke Tyskland, der kom i semifinalen.

Sandra Toft har stået med en redningsprocent på 37 og nåede i kampen mod Spanien nærmest uhørte 55 procent.

- At få en medalje er bare så vigtigt. Landsholdet betyder ufatteligt meget for mig. Det er her, jeg har de største drømme og visioner, så hvis jeg kan få min første medalje, er det en, jeg kommer til at huske. Jeg har før tabt to bronzekampe, og det er en flad fornemmelse.

- Det største, man kan, er at vinde med landsholdet for Danmark. Det er ikke kun os selv vi spiller for. Vi spiller for hele landet. Det er den største ære.

- Men det bliver ikke nogen let opgave mod Kroatien. De har været turneringens helt store overraskelse, og de slås for deres land. Vi skal være benhårde i vores forsvar og forhåbentligt løbe en masse kontraer. Det er den måde, vi skal vinde på.

Sandra Toft spiller til dagligt i Brest i Frankrig, og nu kommer hun til at stå over for den tårnhøje kroatiske skytte Camila Micijevic, som tjener til dagen og vejen i den anden franske storklub, Metz.

Kroatiens stjerne Camila Micijevic forsøger sig her mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har ikke mødt Mets endnu, så jeg har ikke spillet imod hende. Men jeg har set samtlige af Metz’ kampe, og jeg har set hende spille her.

- Hun har oppet sit niveau rigtig meget under EM. Hun virker til at have en tryghed i at spille for sit land. Det er hende, der har lov til at skyde lige så mange gange, hun overhovedet vil.

- Jeg håber jeg får styr på hende, men det er svært at holde hende helt fra at score, siger Sandra Toft.

