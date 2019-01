Nordmændene overgiver sig: Mareritt, udklassering, kollaps

De havde håbet og troet på, at anden gang var lykkens gang for Sander Sagosen og co.

Men i stedet må Norges håndboldherrer nu konstatere, at de to gange i træk har tabt en VM-finale. Først til Frankrig i 2017 og senest til Danmark i Boxen søndag aften.

Allerede som første halvleg skred mod sin slutning, konstaterede de største norske nyhedssider, at løbet var kørt.

De brugte store udtryk som 'Mareritt', 'Udklassering' og 'Kollaps' på deres live-artikler. Ord, der fik lov at blive hængende længe på deres sites søndag.

Og det var svært at finde noget muntert at sige og skrive efter pausen, hvor Danmark trak fra og endte med at køre Norge helt over.

Efterfølgende var der ingen grund til at pakke tingene ind, som du kan læse herunder, hvor Ekstra Bladet har samlet en række af Norges største netaviser.

Aftenposten

Verdens Gang

Dagbladet

NRK

Nettavisen

TV 2

