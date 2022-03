Nordsjælland uddeler uventede tæv

Nordsjælland Håndbold er kommet tættere på redning i Herre Håndbold Ligaen.

Mandag aften vandt nordsjællænderne overraskende med 30-26 over Bjerringbro-Silkeborg (BSH) på hjemmebane i Hillerød efter en meget overbevisende indsats.

Dermed er afstanden ned til en af de to direkte nedrykningspladser nu oppe på to point. Nordsjælland (15 point) har i lighed med bundkonkurrenterne KIF Kolding og TMS Ringsted (begge 13 point) fem kampe tilbage af grundspillet, mens Skive (11 point) har seks kampe tilbage.

Med en sejr kunne BSH være det femte hold til at booke en plads i slutspillet, men den mulighed var de jyske gæster ikke i nærheden af at udnytte.

Det irriterer BSH-profilen Alexander Lynggaard.

- Første halvleg var noget af det værste, jeg har været med til i min BSH-tid. Det var under al kritik. Jeg ved ikke, hvad der manglede. Det har været lidt historien om os, at vi har haft svært ved at komme i gang, siger Lynggaard til TV2 Sport.

Anderledes glad var hjemmeholdets topscorer, Carl-Emil Haunstrup.

- Det her er helt klart i top-3 over vores præstationer i den her sæson, siger syvmålsskytten til TV2 Sport.

Fra starten af opgøret greb hjemmeholdet initiativet, og efter lidt mere end otte minutter førte hjemmeholdet med 6-1.

Siden voksede føringen til otte mål, og ved pausen var hjemmeholdet fortsat i front med 19-12.

Trods flere korte perioder med bedre BSH-takter og en kort sekvens med kun tre måls afstand kom der aldrig rigtig spænding om udfaldet i slutfasen.

Få minutter efter slutfløjt var der allerede blevet rullet et fadølsanlæg ind på håndboldbanen, så Nordsjællands fans og spillere kunne fejre sejren.