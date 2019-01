Norge banker Tyskland - klar til Danmark i VM-finalen

De danske håndboldherrer skal i søndagens VM-finale møde Norge, som i semifinalen vandt 31-25 over Tyskland.

Danmark havde tidligere fredag vundet sin semifinale med 38-30 over Frankrig, men manglede at få sat navn på en finalemodstander.

I den sidste kamp i gruppespillet tørnede Norge og Danmark sammen, og her vandt danskerne med 30-26.

Så nordmændene har revanche til gode og virkede fredag aften til at være oppe i højeste VM-gear.

På forhånd var Tyskland ellers favorit til at snuppe den anden plads i finalen foran et talstærkt hjemmepublikum i Hamburg.

Men sådan skulle det ikke gå.

Selv om tyskerne begyndte bedst og kom foran med 3-1 og senere 6-5, så var det Norge, som tog styringen på kampen med hurtigt og varieret angrebsspil.

Fysisk hårdt spil

Nordmændene åd sig tilbage i kampen og bragte sig foran 13-10, især anført af Magnus Rød, som spillede en flot første halvleg med fem mål på syv forsøg.

Tyskland nåede at få reduceret til 12-13, men Magnus Jøndal bragte Norge foran 14-12 på et straffekast som første halvlegs sidste aktion.

Giga-galleri: Så vilde har Danmark været på vej til VM-finalen

Kampen bød generelt på hårdt fysisk spil, og tyskerne var dårligst til at håndtere den del af spillet.

Ofte gik tyskerne over grænsen, og det medførte alt for mange to minutters udvisninger.

Den tyske forsvarsstyrmand Hendrik Pekeler, der allerede havde fået to udvisninger i første halvleg, fik rødt kort efter 43 minutters spil.

Norge viste bedre disciplin og forsøgte at spille håndbold.

Magnus Rød pådrog sig smerter i venstre ankel, da han bragte Norge foran 15-13, men efter en tur i omklædningsrummet kunne han spille videre.

Båret ud med en skade

Stregspilleren Bjarte Myrhol fik flået sin trøje i stykker, men Skjern-spilleren var alligevel i stand til at øge til 16-13.

Fløjen Uwe Gensheimer reducerede til 14-16, men tyskerne blev ved med at hænge bagefter.

Norge kom foran med 19-15 og senere 21-17, og tyskerne havde problemer med at komme helt op og få kontakt.

Det lykkedes tyskerne at reducere til 19-21 og senere 22-24, men Norge sørgede for at bevare teten.

Magnus Rød satte sin syvende scoring i nettet og gjorde det til 26-22.

Tyskland svarede igen med reduceringer til 25-27 med tre minutter tilbage, men Norge formåede at trække fra til slut og spille sig i VM-finalen mod Danmark.

I slutminutterne blev Magnus Rød efter endnu en hård tysk tackling båret af banen med en skade.

VM-finalen mellem Danmark og Norge spilles søndag klokken 17.30 i Boxen i Herning.

