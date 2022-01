Norge i kæmpedrama

Efter den store skuffelse over ikke at komme i semifinalen fik Norge fredag eftermiddag et lille plaster på såret, da holdet vandt kampen om femtepladsen ved EM i håndbold.

Efter forlænget spilletid vandt Sander Sagosen og holdkammeraterne med 34-33 efter et stort drama.

Sejren blev sikret på et mål i sidste sekund, og dommerne måtte se det igennem på video for at sikre sig, at målet blev scoret før tidens udløb.

Samtidig giver femtepladsen adgang til næste års VM i Sverige og Polen.

Island førte 2-1, men ellers var Norge i teten på måltavlen igennem hele første halvleg.

Norge kom første gang foran med fire mål ved stillingen 11-7, og afstanden var den samme ved pausen med Norge i front med 16-12.

Selv om Island kom godt ud til anden halvleg, førte Norge igen med fire mål ved 22-18, men derfra ramte Island en stærk periode, der grundlagde udligningen til 24-24 med ti minutter tilbage.

Særligt Omar Ingi Magnusson var flyvende efter pausen, hvor han scorede syv mål og kom op på ti scoringer i alt.

Norge snuppede en timeout, men det gav nu ikke Norge overtaget. De sidste minutter blev helt jævnbyrdige, og der var ingen føringer på mere end et mål.

Norge fik det sidste angreb i den ordinære spilletid og skiftede målmanden ud med en markspiller, men kom ikke til afslutning.

I stedet fik Island en sidste chance for at sende bolden ned i det tomme mål, men afslutningen fra Elvar Örn Jónsson fra egen banehalvdel gik lige forbi mål.

Dermed sluttede det 27-27, og kampen måtte forlænges.

Også i den forlængede spilletid var det helt tæt, og det trak op til yderligere ti minutters forlængelse, da Norge havde svært ved at komme på skudhold i det sidste angreb.

Men Harald Reinkind blev helten, da han lige akkurat nåede at sende bolden i mål før tidens udløb.