Norge ordner Tyskland

Norge skal møde Spanien i kvartfinalen ved VM i herrehåndbold, og Tyskland skal møde Frankrig.

Det ligger fast, efter at Norge vandt 28-26 over tyskerne i den sidste kamp i mellemrundegruppe 3 i polske Katowice.

Tyskland var foran med en enkelt scoring otte minutter før tid, men en stor målmandspræstation af Torbjørn Bergerud de sidste fem minutter gav nordmændene sejren.

Tyskerne havde snor i nordmændene hele vejen. Det var særligt takket være bagspiller Juri Knorr, som diskede op med otte scoringer, og målvogter Andreas Wolff, der flere gange holdt tyskerne inde i opgøret.

Norge fik den helt perfekte start på opgøret med to redninger fra keeper Kristian Sæverås på to tyske fløjafslutninger inden for de første fire minutter. Og så bragte stregspiller Petter Øverby Norge foran 4-1, før uret rundede fem minutter.

Den tyske bagspiller Juri Knorr ville det anderledes og sammen med målvogter Andreas Wolff, som i perioder trak gardinet helt ned i det tyske mål, var han afgørende for, at Norge ikke stak af.

For Norge kunne simpelthen ikke slippe væk fra tyskerne. Og hver gang det lignede, at det skulle være mere end en to eller tre målføring rev Wolff en redning ud af ærmet.

Derfor gik Norge til halvleg foran med 18-16.

Efter pausen fortsatte kampbilledet. Norge havde svært ved at slå hullet. Og Juri Knorr orkestrerede den tyske offensiv på fornem vis.

Og med otte minutter tilbage kunne Tyskland for første gang i kampen bringe sig foran, da Jannik Kohlbacher blev spillet helt fri på stregen.

Et par halvskidte angreb senere var den føring vendt igen. Og Norge slap den aldrig igen.