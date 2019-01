Norge smadrede sig til mellemrunden og gruppefinale mod Danmark

HERNING (Ekstra Bladet): Ganske som forventet var Chile ikke nogen stor udfordring for Norge, der nu har maksimumpoint i gruppen.

Nordmændene er således klar til mellemrunden inden den sidste kamp mod Danmark torsdag aften i Boxen. Det opgør bliver også gruppefinalen om to meget vigtige point.

Chile lagde ellers optimistisk ud mod Norge med et hurtigt og bevægeligt angrebsspil, og sydamerikanerne fulgte med til 4-4. Men efterhånden fik de fysisk stærkere nordmænd tæmmet deres modstandere. Ved pausen var Norge komfortabelt foran med 21-12, og så var den kamp i realiteten afgjort. Slutresultatet blev 41-20.

Det skal også nævnes, at den norske træner, Christian Berge, lod sine største stjerner, med Sander Sagosen i spidsen, spille hele første halvleg. Berge skulle ikke risikere noget udfald.

Sander Sagosen spillede hele første halvleg og var med til at skabe den sikre føring ved pausen. Foto: Jens Dresling

Indtil videre har Norge fejet al modstand til side, og det er ved brug af velkendte dyder. Det norske kontraspil er i verdensklasse, og holdet scorer i snit godt 10 mål i hver eneste kamp på den konto.

Hurtig midte er et andet norsk våben. Det så vi i mange tilfælde mod Chile. Ganske få sekunder efter chilenerne havde scoret, lå bolden i deres egne netmasker. Her er den norske anfører Bjarte Myrhol en helt central aktør. Han er i både tanke og handling hele tiden et skridt foran.

Norge har i mange år haft gode fløjspillere, og ved denne slutrunde har vi fået set en ny af slagsen.

Den blot 18-årige Alexander Blonz fra Viking i den næstbedste norske række er et kæmpetalent, som har fået mere og spilletid igennem VM-slutrunden, og som mod Chile endte som sit holds topscorer med otte mål.

Den unge Blonz spiller i trøje nummer 71. Det er for at mindes sin morfar, som døde som 71-årig.

