Norge tæsker dansk EM-modstander

Onsdag kunne Ungarn juble, da holdet besejrede Island, sendte Danmark ud af EM og gik videre til mellemrunden med to point.

Men fredag aften kom Ungarn ned på jorden igen efter et nederlag på 29-36 til Norge, der dermed er noteret for fire sejre i ligeså mange kampe ved EM-slutrunden.

Med sejren over Ungarn topper Norge gruppe 2 i mellemrunden med fire point og en bedre målscore end Slovenien, der tidligere fredag besejrede Island med 30-27.

Sander Sagosen er Norges helt store stjernespiller, og det viste han igen mod Ungarn, da han blev kampens topscorer med syv mål. Dermed skød han sig op på 34 mål i turneringen, hvor han er topscorer.

Den norske profil glædede sig over det spil, som hans hold viste.

- Når vi spiller sådan her, så får mange hold det svært mod os. Vi sad på det meste i de første 15 minutter, og der var kampen nærmest allerede dræbt, sagde han til TV2 umiddelbart efter kampen.

Nordmændene kom stormende i kampens indledning i Malmø, hvor de norske spillere i løbet af kampens første seks minutter kom foran 6-1 og tvang Ungarn til at tage timeout.

Lige lidt hjalp det. Norge fortsatte magtdemonstrationen og bragte sig hurtigt foran med ti mål.

Mod slutningen af første halvleg kom Ungarn lidt bedre med, men nordmændene gik til pause med en føring på 20-12.

I anden halvleg kom Ungarn fra start i et helt andet gear.

Selv om drømmen om et comeback led et knæk, da Bence Bánhidi modtog et rødt kort efter 31 minutters spil, formående Ungarn at barbere den norske føring ned på fire mål, inden nordmændene igen trak fra.

Det skete uden den norske back Magnus Abelvik Rød, som pådrog sig en fingerskade og ikke kunne fortsætte kampen.

Efter sejren fortalte Norges landsholdslæge til VG, at det var tale om en kraftig forstuvning.

- Han spiller med 95 procent sikkerhed mod Sverige på søndag, lød det fra læge Thomas Torgalsen.

Portugal og Sverige mødes senere fredag i rundens sidste kamp i gruppen. Ingen af de to hold har point med over i mellemrunden.

