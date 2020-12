Norge tager guldet

I et tæt opgør vandt storfavoritterne EM med en sejr på 22-20 over Frankrig

Norge kom til EM i Danmark med det klare mål at vinde guld. Og som sagt, så gjort. I et spændende og tæt opgør mod Frankrig vandt Norge finalen 22-20 efter 14-10 ved pausen.

Frankrig fik den bedste åbning på kampen. Stregspilleren Pauletta Foppa fandt plads i det ellers så bevægelige norske forsvar, og Frankrig kom foran både 2-0 og 4-2, inden Norge for alvor tog fat.

I det norske mål brillerede Silje Solberg med en stribe store redninger, og længe holdt hun Frankrig fra at score. Det udnyttede de hurtigt spillende nordmænd til at bringe sig foran 7-4.

Den norske bagkæde med Nora Mørk, Stine Oftedal og Veronica Kristiansen pumpede løs på det franske forsvar og slog til ved den mindst blottelse. Gik franskmændene for langt frem, blev bolden kvikt spillet ind Kari Brattset på stregen, og hun er noget nær den perfekte afslutter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Norges Nora Mørk blev EM's topscorer. De flste scorede hun på straffekast. Foto: Lars Poulsen.

Norge holdt fast i føringen gennem hele halvlegen. Den lå og svingede mellem tre og fem mål, og Frankrig havde store problemer med Silje Solberg, som reddede flot fra snart alle positioner. Hun sluttede halvlegen af med en redningsprocent på 47 og havde klart overstrålet sin kollega i det franske mål, Amandine Leynaud.

Det tog den franske træner, Olivier Krumbholz konsekvensen af. Efter pausen begyndte Cleopatre Darleux i det franske mål, og hun begyndte med flere store redninger.

I angrebet gik Frankrig over til at spille syv mod seks i et forsøg på at nedbryde den stærke norske defensiv. Der blev længere mellem scoringerne. Men efter 10 minutter havde Frankrig indhentet lidt af det norske forspring. 16-14 stod der, og i målet blev Cleopatre Darleux ved med at parere.

Norge havde det også svært med et mere offensivt fransk forsvar. Den hurtige Estelle Nze Minko blev skubbet frem i en 5:1-formation, og det generede tydeligvis den norske bagkæde, der virkede rådvild.

Artiklen fortsætter under billedet...

Norsk jubel. Favoritterne fik, hvad de kom efter. Foto: Lars Poulsen.

Et kvarter inde i anden halvleg havde Norge kun scoret to gange. Der måtte et straffekast til for at få hul på bylden. Stine Skogrand eksekverede og bragte Norge foran 17-15. Og så kunne man høre de mange norske trupmedlemmer i Boxen. Dog uden kobjælder.

Men Frankrig bed sig fast. Darleux i målet nærmede sig en redningsprocent på 75, og på en straffekastscoring af playmakeren Grace Zaadi fik Frankrig udlignet til 17-17.

Ved 18-18 reagerede den norske træner, Thorir Hergeirsson. Han tog en timeout og gik over til at spille med to stregspillere. Det faldt ikke umiddelbart heldigt ud. I stedet bragte Frankrig sig foran 19-18 på endnu et straffekast. Nu var det pludselig Norge, der skulle ud og jage.

Det gjorde de så. Silje Solberg i det norske mål tog pludselig fra igen, og da Frankrig blev straffet for en forkert udskiftning, kom Norge foran 21-20 med tre minutter igen. Det blev også 22-20 med et minut igen, og så var løbet kørt.

Tre faldt helt igennem i dansk kollaps

Danmark misser bronzen efter nederlag til Kroatien

Faldt med et pinligt brag

Føler sig snydt af dommere