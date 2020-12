Norge tromler i mellemrunde med maksimumpoint

Norge var allerede inden mandagens EM-kamp mod Rumænien sikker på at gå videre til turneringens mellemrunde.

Men det fik ikke nordmændene til at tage en slapper. Der var stadig point til mellemrunden på spil, og dem kom Norge op på fire af med sejr nummer tre i lige så mange kampe i gruppe D.

Rumænerne, der inden kampen også var sikker på avancement, blev slået 28-20. De tager nul point med sig videre.

Mens Norges første to sejre ved EM var noget nær magtdemonstrationer, så var mandagens opgør en del mere jævnbyrdigt. Der stod 13-13 ved pausen, og først lidt over halvvejs inde i anden halvleg trak Norge fra.

Tyskland sled sig videre til mellemrunden fra gruppe D mandag efter at have spillet uafgjort 21-21 med Polen.

Tidligere mandag sikrede Spanien sig en plads i mellemrunden ved at besejre Tjekkiet 27-24, men det var lige ved at ende med en spansk fiasko.

Tjekkiet var således foran med seks mål et godt stykke inde i anden halvleg og ville have avanceret med en sejr.

Men et spansk comeback gjorde altså, at Spanien går videre med et enkelt point i rygsækken.

Spanierne følger med Sverige og Rusland videre til mellemrunden fra gruppe B, der blandes med de tre hold fra gruppe A, der går videre. To af dem er Danmark og Frankrig.

Netop Sverige og Rusland mødte hinanden mandag aften. Det endte med en russisk sejr på 30-26. Dermed går russerne videre med fire point, mens svenskerne blot har et enkelt med sig.