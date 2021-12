Norge vinder VM-guld efter stort comeback

De franske olympiske mestre var foran med seks mål, men tabte alligevel VM-finalen til et veloplagt norsk mandskab, der endte med at vinde suverænt 29-22

Norge er blevet suveræne verdensmestre efter et brag af en 2. halvleg i finalen mod Frankrig.

Franskmændene var ellers en overgang foran med seks mål, men en vild norsk slutspurt styrtede franskmændene i grus, og de blev besejret 29-22.

VM-triumfen betyder, at Norge sidder på to titler, da landstræner Thorir Hergeirssons spillere også er regerende europamestre.

Frankrig, der på vejen til finalen havde slået Danmark i en semifinale, lagde bedst ud i en ellers tæt indledning med føringer på et til to mål.

Det franske forspring blev udvidet til 10-7, da Estelle Nze Minko efter godt 20 minutter forpurrede et norsk kontraangreb, da hun fangede en norsk aflevering og efterfølgende scorede.

I Frankrigs mål tog Laura Glauser i denne periode stort set alt, der kom imod hende, og da Frankrigs spillere samtidig var effektive i den anden ende, blev føringen udbygget til 14-8.

De norske spillere formåede at vende finalen på hovedet med et gigantisk comeback. Foto: Lars Poulsen

Flere to-minutters-udvisninger oveni hinanden til begge hold skabte en kaotisk afslutning på første halvleg, og selv dommerbordet havde sit hyr med at udpege de udviste spillere.

Norge klarede sig bedst gennem hektikken og fik reduceret til 12-16 få sekunder før pausen.

Dermed steg håbet før anden halvleg, hvor Norge blot skulle bruge to og et halvt minut på at score fire gange og udligne til 16-16.

Efter seks minutter hamrede Henny Reistad to gange bolden i mål for nordmændene inden for få sekunder og gjorde det til 18-18 og 19-18, hvilket faktisk var Norges første føring i finalen.

Det norske spil var nærmest som forvandlet, og kort efter var stillingen 22-19 til Norge.

Silje Solberg i det norske mål kom nu i vejen for stort set alt, så Norges føring kun voksede og voksede, indtil de sidste 10 minutter, hvor der ikke længere var tvivl om udfaldet.

Anden halvleg endte 17-6 til nordmændene, der senest vandt VM-titlen i 2015.

Tidligere søndag hentede Danmark den første slutrundemedalje i otte år med en sejr i bronzekampen over Spanien. Danskerne vandt opgøret mod de spanske værter med 35-28.