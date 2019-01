Norges kaptajn siger det: Danmark er guld-favorit!

Bjarte Myrhol drømmer om at løfte pokalen på den sidste dag – men veteranen lægger favoritværdigheden over på Danmark inden brødrebraget i Boxen

HERNING (Ekstra Bladet): Bjarte Myrhol har været med hele vejen. Den 36-årige kaptajn debuterede helt tilbage i 2002, da norsk herrehåndbold i den grad lå underdrejet i forhold til de sejrsvante jenter – den historie kender vi jo! – og nu satser han i den grad på at få strakt de værkende ben og især armene højt til vejrs. Øverst på podiet om ti dage i Boxen.

Men Skjern-spilleren vil ikke iføre sig favorit-kasketten på dagen, da Norge møder Danmark i Herning.

Er I verdens bedste hold?

- Nej, det er ikke noget, man er – det er noget, man bliver. Der kræver meget at komme derhen, så det må vi snakke om efter den 27. I mine øjne er Danmark en lille favorit, og så er der fem-seks hold derefter: Frankrig, Sverige, Norge, Tyskland, Spanien og Kroatien. Det er tæt i top.

Du mener, Danmark er favorit til at vinde guldet?

- Ja! Danmark spiller på hjemmebane. Hvis jeg var bookmaker, havde jeg nok sat Danmark som en lille favorit.

De pæne ord fra den høflige gentleman ændrer naturligvis ikke på, at Norge vil komme med ild i øjnene i puljefinalen. Ti af de 16 aktuelle spillere har alle haft – eller har stadig – deres gang i danske håndboldhaller, der er ingen, de hellere vil slå, og personligt har Bjarte Myrhol nydt at spille på ’hjemmebane’.

- Jeg har været hjemme hos familien og sammen med børnene. Det er virkelig godt at have dem så tæt på. Det har været en af mine største udfordringer ved de seneste mesterskaber at være væk fra dem i en måned. Det er virkelig hårdt.

Du er altså en blød mand, når det kommer til stykket?

- Ja, det må jeg sige. Jeg er en familie-mand, siger faderen til Rasmus, 6, og Veslemøy, 4.

Norge eksploderede i eufori for to år siden, da landsholdet ramte Frankrig i finalen i Paris, men sprængladningen har ligget klar et stykke tid.

- Helt nyt er det ikke, men der er sket noget de sidste fire år. Vi kom i semifinalen ved EM i Polen i 2016, men det startede nok allerede på hjemmebane i 2008, og i Kroatien året efter var vi også tæt på semifinalen. Interessen har ligget latent i Norge, vi har bare manglet resultaterne for at få den til at vokse, siger Bjarte Myrhol.

- Der er mange faktorer, og det kunne man snakke længe om, men når vi samtidig har fået verdens bedste spiller op på holdet, hjælper det jo også lidt, siger han og griner.

Bjarte Myrhol er driftsikker i både angreb og forsvar, for Norge og for Skjern. Han har været med siden 2002, da landsholdet var knap så ombejlet, og de norske jenter løb med al opmærksomheden. Foto: Jens Dresling

- Hvis du ser, hvor vore spillere arbejder klubmæssigt, er det jo Flensburg, PSG, og andre topklubber, og når vi mister en fra Veszprem, kommer der en ind fra Kiel. Det er drenge, der spiller og leverer i rigtigt gode klubber, og det har givet et løft på alle parametre, siger anføreren.

- Jeg lavede en lille undersøgelse, hvor spillerne skulle beskrive holdet. Det mest fremtrædende ord var: Sammenhold! Det er ikke tilfældigt. Vi har bygget noget op, hvor holdet er større end én selv, og sulten er definitivt til stede. Mange har samtidig den rigtige alder.

Hvis Danmark nu ikke vinder guldet – og det bliver Norge?

- Det ville være en kæmpedrøm, der gik i opfyldelse!

Se også: Storspillende Landin: Jeg vil hidse folk op

Se også: En får topkarakter og en dumper: 'Hans ringeste landskamp i mands minde'

Nikolaj erkender fejl - og opgiver at udtale efternavn