Norges 'plan': Sådan stopper vi Mikkel Hansen

Interaktivt element

De norske håndboldherrer har revanche til gode, når de søndag løber på banen i VM-finalen mod Danmark.

Nordmændene tabte i det indledende gruppespil til Danmark med 26-30, men de norske spillere mener, at det er en fordel for dem, at de så hurtigt igen får mulighed for revanche.

- Vi kender dem nu. De var godt forberedt til den seneste kamp. Nu er vi lidt bedre forberedt. Vi har øvet os og har ændret vores spil efter den seneste kamp, siger den norske stjerne Sander Sagosen.

Han var en af de norske spillere, der ikke ramte sit sædvanlige høje niveau i gruppekampen mod Danmark, mens klubkammeraten fra Paris Saint-Germain Mikkel Hansen leverede en brandkamp og scorede 14 mål.

Foto: Jens Dresling

Og netop Mikkel Hansen har der været fokus på fra det norske holds side.

- Mikkel er en ekstraordinær spiller, det ved vi. Nu står vi på hvert vores hold i en VM-finale, så det bliver sjovt, siger Sagosen.

Holdet har dog ikke umiddelbart opskriften på, hvordan den danske stjerne, der også er VM's topscorer med 65 mål, skal stoppes, siger bagspiller Espen Lie Hansen.

- Vi satser på, at Mikkel Hansen har opbrugt de gode skud og ikke rammer så godt.

- Alle spillere har ofte en dårlig kamp i løbet af et mesterskab. Nu har Sander haft sin, så satser vi på, at Mikkel får sin i morgen (søndag, red.), så bliver det perfekt for os, siger Espen Lie Hansen.

Han ser det også som en klar fordel, at Norge har mødt Danmark en gang tidligere i turneringen.

- Vi præsterede ikke godt, sidst vi mødtes, så det kan kun blive bedre. Jeg ser frem til at få revanche.

- Både angrebspillet og forsvaret var ikke godt nok, men jeg føler, at vi har fundet en bedre timing i det nu, så det bliver spændende, siger Espen Lie Hansen.

VM-finalen mellem Danmark og Norge fløjtes i gang søndag klokken 17.30. Begge hold har tidligere deltaget i VM-finaler uden at vinde.

Se også: Advarer mod falske billetter

Se også: Vanvittige priser på VM-billetter

Se også: Dansk chok-comeback lurer før VM-finalen