Norsk fløj forlader BSH til fordel for udenlandsk klub

Den norske højrefløj Aksel Horgen forlader Bjerringbro-Silkeborg (BSH) efter denne sæson.

Til sommer skifter han til en klub i udlandet, oplyser BSH på sin hjemmeside.

- Jeg kommer til at huske mine tre år i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold som en fantastisk tid. Vi har haft nogle fede oplevelser sammen på banen, hvor DM-finalen mod Aalborg på hjemmebane er den, jeg vil huske bedst.

- Vi har også haft et rigtigt godt miljø, hvor jeg har fået mange nye venskaber, som jeg kommer til at tage med mig videre i livet, siger Aksel Horgen.

I BSH tager man afskeden med ro, da det hele tiden har været planen, at Horgen skal videre til en klub i udlandet.

- Før BSH kom Aksel Horgen fra den norske liga, og planen har hele tiden været, at han skulle brænde banen af her i BSH og gøre sig klar til nye udfordringer i udlandet, siger Michael V. Knudsen, der er sportslig ansvarlig i BSH.

- Denne udvikling glæder vi os over, og vi er glade for at kunne sende ham godt videre. Specielt i denne sæson har han været meget skarp i både forsvaret og angrebet og dermed stærkt medvirkende til, at vi har haft en god sæson.

Det er ikke oplyst, hvor Horgen fortsætter karrieren. Men flere medier har i løbet af 2023 erfaret, at han skifter til den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

I februar kom BSH-træner Patrick Westerholm til at fortælle det i et interview, skrev TV 2 den 9. februar.

26-årige Horgen har tidligere spillet A-landskampe for Norge.