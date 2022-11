Norsk hjælp til Danmark

Selv om Sverige bed godt fra sig hele vejen, så var EM-favoritterne fra Norge stærkest og tog sejren med 27-25 i det skandinaviske møde i Danmarks mellemrundegruppe.

Norge, som var eneste hold, der tog maksimumpoint med over i gruppen, er nu på seks point ligesom Danmark. Danskerne har dog spillet en kamp mere.

Sverige er på to point for en kamp mindre end Danmark, mens Slovenien er på fire point. Regnestykket kan ende med at blive kompliceret, men Danmarks chancer for en semifinale øges gevaldigt, hvis Norge slår både Sverige og Slovenien inden Danmarks møde med Norge i sidste gruppekamp.

Nordmændene var ikke helt så skarpe i afslutningerne som vanligt, og da svenskerne samtidig formåede at holde den norske kontramaskine nede, blev det en lige kamp.

Afstanden mellem de to hold var på intet tidspunkt mere end to mål i de første 30 minutter.

Sverige havde især stor succes med at finde stærke Linn Blohm inde på stregen, hvor hun eksekverede sikkert på sine chancer.

Det tvang Norge til at fokusere på hende og gav mere plads til de svenske skytter - især Jenny Carlson. Hun bombede løs og blev kampens topscorer med ni mål.

Ved pausen var stillingen 13-13, men man sad også med fornemmelsen af, at Norges stjerner endnu havde til gode at folde sig helt ud.

I første halvleg var det kun Sverige, som havde tomålsføringer, men efter 43 minutter blev det første gang Norges tur til at prøve det.

Selv om svenskerne ikke blev hægtet af, så kom de heller aldrig op igen, og Norge kørte en tomålssejr i land på rutinen.