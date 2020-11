Norsk nedtur: - Vi har vendt hver en sten

Norges Håndboldforbund gjorde alt, hvad det kunne, for at bevare sin status som medvært for EM i håndbold.

Det siger præsidenten for Norges Håndboldforbund, Kåre Geir Lio, i en pressemeddelelse fra forbundet mandag, hvor det blev meddelt, at Norge giver afkald på sin del af værtskabet på grund af myndighedernes coronarestriktioner.

- Vi har vendt hver en sten i håb om at få mesterskabet til Norge. Nu er tiden kommet til at acceptere, at det ikke kan lade sig gøre med de retningslinjer, som gælder herhjemme, siger han.

Nora Mørk og de øvrige norske spillere får ikke fordel af hjemmebane ved EM i håndbold. Foto: Tt News Agency/Reuters

Den norske by Trondheim stod som arrangør for to indledende grupper og en mellemrundepulje. Semifinaler og medaljekampe skulle efter planen spilles i Oslo, men nu skal der findes en ny værtsby til de kampe, hvis EM skal gennemføres.

- Vi er taknemmelige for samarbejdsånden og den fælles forståelse, vi er blevet mødt med fra vores medarrangører, EHF (Det Europæiske Håndboldforbund, red.) og Dansk Håndbold Forbund.

- Det er selvsagt med et tungt hjerte, at vi må erkende, at det denne gang ikke er muligt at arrangere et mesterskab på hjemmebane, siger Kåre Geir Lio.

Herning er på plads som værtsby for en del af slutrunden, og Danmark skal blandt andet spille sine indledende gruppekampe og eventuelle mellemrundekampe i Jyske Bank Boxen.

Desuden er de kampe, som skulle være spillet i Frederikshavn, flyttet til Herning på grund af restriktionerne i syv nordjyske kommuner.

EM begynder efter planen 3. december og slutter 20. december.

