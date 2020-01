Norsk oprejsning

Håndboldherrerne fra Norge tabte fredag en højdramatisk semifinale, men tager alligevel hjem fra EM med metal.

Lørdag aften vandt Norge 28-20 over Slovenien i kampen om bronze og kan dermed se tilbage på det bedste norske EM på herresiden. Før årets slutrunde var en fjerdeplads det bedste EM-resultat.

Ud over bronzemedaljerne betyder sejren, at Norge er kvalificeret til næste års VM-slutrunde i Egypten.

Holdets store profil er Sander Sagosen, og Paris Saint-Germain-stjernen var godt tilfreds med Norges udbytte i turneringen, selv om det ikke lykkedes at nå finalen.

- Jeg står med en god følelse nu. Jeg er ekstremt stolt af at spille med de her gutter. Vi har spillet et næsten perfekt mesterskab, og vi kan være stolte af det her. Nu er det tid til at feste, lød det ifølge NTB fra Sander Sagosen efter sejren.

Bronzekampen blev spillet, blot et døgn efter at Norge tabte til Kroatien i en semifinale, der gik i to gange forlænget spilletid.

Og også slovenerne gik ind til lørdagens opgør med trætte stænger efter et nederlag til Spanien sent fredag aften.

Der var da også tale om en noget tung første halvleg, som manglede rytme, og hvor målmændene stjal billedet.

Norges Torbjørn Bergerud og Sloveniens Klemen Ferlin stod fremragende, og det var hovedårsagen til, at der kun var scoret 21 mål ved pausen, hvor det stod 12-9 til Norge.

Fem norske scoringer på stribe i begyndelsen af anden halvleg bragte nordmændene foran med otte mål, og det blev dødsstødet mod en flok slovenere, der ikke kunne få det til at fungere og aldrig kom tæt på.

Mens Norges håndboldherrer kan glæde sig over deres bedste EM-resultat, kan Sloveniens fjerdeplads ikke måle sig med bedriften fra 2004, hvor slovenerne tog EM-sølv.

Tidligere lørdag vandt Tyskland 29-27 over Portugal i dysten om EM's femteplads.

Se også: Vanvittigt EM-drama!

Se også: Indberettet: - Det er groft

Se også: Danskernes onde ånd i kæmpe flop