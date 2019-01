Norsk opsang efter buhråb: - En del af spillet

Sportschefen på den norske avis VG langer ud efter sine landsmænd, der har brokket sig voldsomt over, at de danske fans buhede højlydt under VM-finalen

'Et usympatisk og ufint dansk publikum,' skrev en norsk Facebook-bruger, da det norske håndboldlandshold blev buhet gennem VM-finalen søndag - og utrolig mange nordmænd har meldt sig i koret af vrede røster.

Norske håndboldfans raser: Usportsligt, Danmark!

Men på den norske avis VG langer sportschef Leif Welhaven ud efter de norske fans og maner til besindiged.

- Det er en del af spillet i international håndbold, at hjemmefans buher ad modstanderens bedste spiller, og det må den norske offentlighed tåle, fastslår Leif Welhaven.

- Dele af den norske offentlighed lod sig friste til at blive dårlige tabere, og det kunne vi godt have været foruden, lyder det.

Debatten raser: Gik Danmarks vilde buh-ligans over stregen

De udskældte buhråb brød ud, allerede da det norske hold gik på banen, og fortsatte resten kampen, til trods for at Danmark var langt foran Norge i det meste af kampen.

Publikum i Boxen var især på nakken af Norges svar på Mikkel Hansen, Sander Sagosen, der også er klubkammerat med danskeren.

- Jeg synes, at Norge burde koncentrere sig om at lykønske danskerne med fortjent guld i stedet for at syde over, at hjemmepublikummet gjorde, hvad de kunne for at hjælpe danskerne med at tage Sanders Sagosen ud af kampen, siger Leif Welhaven