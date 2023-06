Norsk profil forlader Team Esbjerg næste år

Kristine Breistøl har været et fyrtårn for Team Esbjerg, mens klubben i de seneste sæsoner er buldret frem og nu er et af de bedste hold i Europa.

Men når hendes kontrakt udløber i sommeren 2024, må vestjyderne klare sig uden den hårdtskydende nordmand.

Team Esbjerg meddeler tirsdag, at Kristine Breistøl forlader klubben og rykker til den ungarske storklub Györ, som for nylig slog Team Esbjerg i kampen om bronzemedaljer ved Champions Leagues Final 4.

- Det har været en vanskelig beslutning. Jeg har været længe i Team Esbjerg, der er en speciel klub, hvor jeg stadig er meget glad for at være. Men det føles som det rigtige tidspunkt at komme videre, både som spiller og som menneske, siger Kristine Breistøl.

- Jeg har ambitioner om at spille i forskellige ligaer og opleve så meget som muligt. Györ har spillet i europæiske turneringer i mange år, og det bliver et godt sted at udfordre mig selv efter alle årene i Esbjerg.

Kristine Breistøl kom til Esbjerg fra norske Larvik i 2018 og har spillet 254 kampe for klubben. Under træner Jesper Jensens ledelse har hun taget enorme skridt som håndboldspiller.

Særligt fysisk er den 29-årige nordmand blevet hærdet af tiden i Esbjerg, mener hendes træner, som også stopper i Esbjerg næste år.

- Da ”Brei” kom, fik vi lavet en plan, hvor det vigtigste var, at hun var i stand til at træne hver gang. Hun er med årene blevet dygtig til at kende sig selv og sidde over, hvis hun har behov for ekstra styrketræning i stedet.

- I spillet på banen har hendes udvikling været ret vild, angrebsmæssigt efter min vurdering fra top-50 til top-4 i verden, og mange glemmer, at hun også er en forsvarsspiller af international klasse. Vi kommer til at sende en topatlet afsted næste sommer, siger Jesper Jensen.

Kristine Breistøl er en fast bestanddel af Norges landshold. Her har hun været med til at vinde to EM-guldmedaljer og en enkelt VM-guldmedalje.