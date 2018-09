Norsk ros og kritik: Her halter det for Danmark

HORSENS (Ekstra Bladet): Klavs Bruun Jørgensen er i tvivl. Til den positive side. I kulissen står Line Jørgensen, Mie Højlund og Line Haugsted måske klar til at spille sig ind i en EM-trup, der egentlig burde tage fast form nu – men Mia Rejs skade åbner for unge Højlund, der ellers blev sendt i skammekrogen af landstræneren for ikke at have passet sin fysiske træning over sommeren.

Mia Rejs skade er fortsat ikke diagnosticeret.

- Vi kan ikke sige så meget, før hun bliver scannet. Hævelsen skal alligevel falde, inden man opererer, så vigtigheden af scanne hurtigt er ikke så stor, forklarer Klavs Bruun efter 20-25 mod Norge i Golden League.

Hvornår udtager du din EM-trup?

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har flere spillere at vælge imellem i år, så jeg er i tvivl til den positive side. Jeg er nødt til at afvente, hvordan det ser ud med Mie Højlund og Line Haugsted, som begge er spændende spillere, siger landstræneren.

- Vi kunne have minimeret det forsvarsmæssigt. Sandra Toft står egentlig godt langt hen ad vejen, så det payoff, der burde have været, fik vi ikke, og det ærgrer mig en lille smule. Vi burde have lavet 25-26 mål, siger han.

'På en god dag slår vi dem'

- Jeg står ikke og er nervøs, og det handler jo også meget om det mentale. Der var mange muligheder for at score i kontra, og det er jo det, Norge er så gode til – og nok også lige gør en tand bedre end os. Vi løber bare lige op, og så står vi og kigger. Det ærgrer mig.

- Vi skal lave nogle flere mål. Sådan har det været et stykke tid, og sådan kommer det nok også til at fortsætte i lang tid. Vi har ikke nogen, der bare lige laver en hurtig finte som Oftedal eller springer op som Veronica Kristiansen og smækker den afsted. Vi skal udnytte, at vi har et af verdens bedste forsvar og dygtige målmænd, så vi får scoret mere i kontra, lyder Klavs Bruun Jørgensens hurtige analyse.

Hvad er status set med dine øjne?

- Vi er ikke ret langt fra Norge, og på en god dag slår vi dem. De lider også, for vi går godt til stålet. Der er altså en otte-ni hold, der kan blive europamestre. Norge har været meget dygtige til som en maskine at holde et konstant bundniveau, og det er der, hvor mange af vi andre halter lidt efter, siger landstræneren.

Mette Tranborg stiger til vejrs. Hun, Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen holder international klasse, roser den norske landstræner. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hans norske kollega har også roser til danskerne – blandet med ris.

Er du tilfreds med det, du har set?

- Jeg er mellemfornøjet plus med mit eget hold. Vi svinger meget, men vi har et solidt forsvar, dygtige målmænd, og så tror jeg, vi kan få meget ud af kontra og etableret angrebsspil, siger Thorir Hergeirsson.

Har Danmark udviklet sig i forhold til sidste mesterskab?

- Det er lidt tidligt at sige, men jeg har stor tro på holdet, fordi der er meget gode spillere i truppen. Men de spiller et fysisk krævende spil, så de må bruge mange spillere – ellers skal de være maskiner. Men ellers et stærkt forsvar og gode målvogtere, siger islændingen.

- Jeg er en vældigt stor fan af bagkæden med Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen og Mette Tranborg, det er jo internationale klassespillere, og Danmark er meget stærke på stregen. Det, som er mindre godt - og ellers altid har været typisk dansk – er fløjspillet. Når det gælder hurtige fløjspillere er Danmark nok ikke der, hvor holdet har været før.

