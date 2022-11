Norsk stjerne hylder Danmark

EM-turneringens bedste spiller er fuld af beundring for det danske hold, Norge knebent besejrede i finalen søndag aften

Danmark forlader EM med en sølvmedalje om halsen.

En eklatant og mærkbar skuffelse for et hold, der med seks sejre i træk ellers havde vist sin omverden, at de ikke alene er med i toppen af europæisk håndbold – på de gode dage er de kontinentets bedste hold.

Bare ikke søndag, hvor det endte med noget om halsen, som Jesper Jensen efterfølgende mente, hans søn kunne lave pænere i skolen.

Men danskerne bør være stolte.

Det siger Norges helt store stjerne, Henny Reistad, til Ekstra Bladet.

- Jeg er vældig lettet. Ekstremt lettet, for det var godt nok hårdt, siger hun med et grin, mens hun knuger guldmedaljen, der dingler om halsen på hende.

- Der var ingenting, der var givet før til allersidst. Og det var hårdt. For Danmark spillede godt. De gjorde det meget svært for os, lød rosen fra turneringens bedste spiller, som hun rettelig blev kåret til inden finalen.

Reistad spillede ikke sin bedste kamp i turneringen, men som den verdensklassespiller hun er gået hen og blevet, stemplede hun ind, da det gjaldt.

Henny Reistad løfter trofæet som bevis på, at Norge igen har vundet EM. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Nederlaget i onsdags i mellemrunden (29-31-nederlaget til Danmark, red.) og den tætte finale i dag…der er jo ikke stor forskel på de her to hold. Det er virkelig de små ting. Er det en ro hos os, en moral eller erfaring med store finaler.

- Jeg ved det ærlig talt ikke, reflekterede Reistad, der med netop den sætning fik italesat nogle punkter, der gennem årene har været udslagsgivende i mange vigtige kampe, som Norge har vundet.

Og måske var det afgørende søndag aften, da det for alvor blev tæt; erfaringen fra de mange finaler.

Hendes træner og chef til daglig i Team Esbjerg, Jesper Jensen, passerer hende under interviewet. Han smiler et roligt smil og klapper hende på skulderen uden at sige noget.

Han ved, hvilken stjerne, han har været med til at skabe i det vestjyske de seneste sæsoner, og han må alt andet lige være stolt.

- Det er bare fantastisk at stå her med guldmedaljen, kom det bevæget fra Henny Reistad.