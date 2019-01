Norsk stjerne rasende: Nægtede at hilse på sin ven

Han så det givetvis som den eneste mulighed.

Uwe Gensheimer nedlagde Sander Sagosen, da den norske stjerne stormede afsted i et kontraløb fredag aften i VM-semifinalen, så han tumlede i gulvet.

Ja, det gjorde de sådan set begge to.

Nordmanden blev stoppet, og tyskeren måtte helt korrekt ud på bænken i to minutter.

I den generelt hårdt spillede semifinale, var det blot et af mange sammenstød i løbet af de 60 minutters håndbold.

Men det vakte alligevel opsigt, at de to verdensstjerner, der til daglig er kammerater med Mikkel Hansen i Paris SG, bragede sammen. Og det syntes endnu mere interessant, at Sagosen efterfølgende var så møgrasende over episoden, at han nægtede at tage imod Gensheimers undskyldning.

Det skriver Dagbladet fredag aften.

I norske TV3's studie i pausen var Kent Robin Tønnesen, der er skadet og derfor ikke med til VM, da også overbevist om, at Gensheimer skulle være straffet hårdere.

- Det er rødt kort, tordnede han.

Joachim Boldsen, der er ekspertkommentator for tv-stationen under slutrunden tilføjede det kuriosum, at de ikke bare er holdkammerater i storklubben.

- De bor også på værelse sammen, når de er på udebaneture, fortalte Boldsen.

Sagosen blev vist god igen. I hvert fald endte Norge med at vinde kampen 30-25 og er dermed klar til finalen mod Danmark søndag.

