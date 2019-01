Norsk stjerne uenig med Boldsen: Hører fortiden til

Joachim Boldsen peger på Norges svaghed, men Sander Sagosen er uenig og siger, at spillet har ændret sig

Norge er Danmarks største konkurrent til gruppesejren ved håndbold-VM, og nordmændene har præcis som Danmark foreløbig vundet alle sine kampe.

Torsdag aften spiller Norge mod Danmark, men tidligere danske landsholdsspiller Joachim Boldsen, der er ekspert på norsk TV3 under VM, mener, at nordmændene har et enkelt problem.

- Jeg synes, at Norge mangler en som Johnny Jensen, en spiller man ikke ønsker at møde i duel. Ønsker du ikke det, så løber du forbi ham. Det gør det meget lettere for de andre i forsvaret, siger Boldsen til norske NTB.

- Jensen var somme tider over grænsen. Det ved han også selv, og heldigvis spillede jeg sammen med ham på klubholdet. Det er noget af den lille smule, som jeg ikke synes, at det norske hold har. Kald det en rigtig forsvarschef, siger Boldsen.

Ikke overraskende er Norges helt store stjerne, Sander Sagosen, uenig.

- Vi har både Magnus Gullerud og Petter Øverby, der lidt kan være nogle svin, hvis de vil. Men det var mere før i tiden, at du måtte være svin i forsvaret, siger Sagosen.

- Nu ønsker vi også forsvarsspillere, som kan stoppe modstanderen uden at få udvisninger. Håndbold afgøres på små marginaler, og en to-minutters-udvisning kan afgøre, om du vinder eller taber.

- Det hjælper at have nogen, som står fast, så modstanderne trækker sig lidt i bevægelserne, men dette er en balancegang, siger Sagosen.

Sander Sagosen er uenig med Joachim Boldsen, der peger på en norsk svaghed. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Johnny Jensen, som Joachim Boldsen henviser til, stoppede på det norske landshold efter EM 2012. Det blev i alt til syv røde kort og 145 udvisninger i hans 200 landskampe.

Efter fire kampe ved den aktuelle VM-slutrunde står Norge noteret for ti udvisninger, mens Danmark til sammenligning har fået 17, og Danmark har da også lukket 12 færre mål ind end Norge.

Mens Boldsen altså savner forsvarsstyrmanden fra Norges tidligere landshold, så nævner han ingenting om Norges stregspiller fra sidste årti. Da Ekstra Bladet talte med ham senest, der var denne da også i gang med et noget særpræget løb uden tøj på.

