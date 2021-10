Norsk stjernefrø bærer Team Esbjerg til point i Ungarn

Før sæsonstarten var der knyttet store forventninger til Team Esbjergs indkøb af norske Henny Reistad.

Og i lørdagens Champions League-kamp på udebane mod Ferencvaros demonstrerede Reistad, hvor stort et potentiale, der ligger gemt i den 22-årige bagspiller.

Hun var med sin store dynamik og ti scoringer den fremtrædende profil, da esbjergenserne kæmpede sig til 31-31 i den på papiret meget vanskelige opgave mod det ungarske mesterhold.

Det var endda et dansk hold svækket af afbud fra de skadede profiler Mette Tranborg og Marit Røsberg Jacobsen. Og i første halvleg så det indledningsvis ud til, at svækkelsen var for stor.

Esbjergenserne havde det svært - især i defensiven mod ungarerne, der i Emily Bölk havde en farlig skytte.

I en timeout godt midtvejs i halvlegen fik træner Jesper Jensen dog strammet op på de defensive markeringer, og vestjyderne åd sig tilbage i kampen.

11-14 blev forvandlet til esbjergensisk føring på 15-14, inden de to jævnbyrdige hold kunne gå til pause med 16-16.

Savnet af Mette Tranborg kunne mærkes i offensiven, men Reistad og hendes norske landsmand Kristine Breistøl sørgede for, at der alligevel var masser af mål i det vestjyske hold.

Det var Team Esbjerg, der havde initiativet i anden halvleg. Men hver gang, de danske gæster havde chancen for at trække fra, kæmpede hjemmeholdet sig tilbage i den spændende forestilling.

Team Esbjerg førte 31-29 og havde muligheden for at komme foran med tre. Men et par esbjergensiske afbrændere fra fløjene skabte endnu engang håb for Ferencvaros, der udlignede til 31-31.

Det var stillingen, da Jesper Jensen tog en timeout med 30 sekunder igen. Meningen var at sætte et afgørende, sidste angreb op, men Breistøl brændte sit langskud.

Team Esbjerg har nu fem point efter fire kampe i Champions League. Ferencvaros har et point mere.