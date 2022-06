Norsk triumf i Champions League-finalen

For andet år i træk vandt norske Vipers Kristiansand Champions League i damehåndbold søndag aften.

På decideret udebane i Budapest besejrede Vipers anført af Nora Mørk og Katrine Lunde Györ og Anne Mette Hansen med 33-31 efter 15-13 ved pausen.

Den danske anfører blev topscorer for ungarerne med seks scoringer, mens Markéta Jerábková blev topscorer for Vipers med syv mål.

I bronzekampen forinden tabte Team Esbjerg til Metz og Louise Burgaard med 26-32.

Til at begynde med lignede det, at de omkring 15.000 tilskuere fik rigeligt at juble over, da Györ fik den bedste start på opgøret. Efter blandt andet to scoringer af Hansen førte Györ 8-5.

Det er dog ikke for ingenting, at Katrine Lunde regnes som én af alle tiders største målvogtere. Den 42-årige legende fik mere og mere fat, og så kom Vipers stærkt igen og kunne gå til pausen foran med to.

Nordmændene blev kortvarigt indhentet i begyndelsen af 2. halvleg, men de satte sig tungere og tungere på opgøret, og Györ kunne ikke nå helt op og få kontakt på noget tidspunkt.

