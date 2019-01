Norsk VM-eufori: Tak, Danmark!

De norske medier glæder sig over dansk triumf - og svensk deroute, hvilket sender Norge i favnen på de tyske VM-værter i semifinalen

Hvis der i Danmark er god stemning over, at Nikolaj Jacobsens tropper løste billet til semifinalen med en sejr over Sverige, så er det intet imod, hvordan de har det i Norge.

Efter at de selv klart havde besejret Ungarn, kunne det norske neglebideri begynde. For nordmændene var helt og aldeles afhængige af resultatet af Danmark-Sverige.

For hvis svenskerne fandt noget urkraft frem og vandt med tre mål (eller endda to eller fire afhængig af kampens samlede antal mål), så ville nordmændene ende som sorteper i mellemgruppen, mens både Danmark og Sverige kunne tage til semifinale i Hamborg.

Der blev spekuleret lidt i aftalt spil, og derfor var lettelsen så meget større, da danskerne mod kampens slutning havde fuldstændig styr på kampen, mens svenskerne opgivende slog op i banen.

Det kunne ses på de store norske netaviser, der alle sendte en stor tak til Danmark.

