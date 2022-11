Norsk vrede inden dansker-brag: Det skal vi lave om

På tærsklen til årets største håndboldkamp i Europa, EM-finalen mellem Danmark og Norge, banker Norges landstræner Tórir Hergeirsson nu i bordet efter en turnering, han bestemt ikke har været fan af.

Sportsligt har hans tropper vanen tro klaret sig fornemt og foreløbig kun tabt en enkelt kamp (til Danmark i mellemrunden), men selve turneringsstrukturen er under al kritik, siger han nu til Ekstra Bladet.

Udgangspunktet er netop kampen mellem Danmark og Norge onsdag aften.

Eller rettere sagt: Dagene op til kampen. For Danmark havde haft tre kampfrie dage, efter de lørdag havde mødt og besejret Kroatien. Norge havde til gengæld spillet så sent som mandag aften mod Slovenien og kom dermed ind til opgøret mod Danmark med bare én dags pause.

Annonce:

Og situationen havde været den samme til Slovenien-kampen mandag. Dér kom slovenerne også med tre dages pause som optakt, mens nordmændene blot havde haft én.

Kan mærke det på spillerne

Et stort problem ifølge Hergeirsson.

- Det er vanskeligt. Danmark (og Slovenien, red.) havde tre dages pause. Det var meget vigtigt. Og det er én af de ting i turneringen, vi nu skal kigge på. Det er ikke let, siger han.

- Er det noget, du kan mærke på spillerne? Altså at det betyder noget…?

- Ja, det betyder noget. Der er stor forskel i en turnering med mange kampe, om man pludselig har tre dages pause – eller kun én. Både mentalt og fysisk, siger han.

Islandske Thórir Hergeisson har været Norges landstræner siden 2009. Med ham har Norge vundet én OL-guldmedalje, tre VM-guldmedaljer og fire EM-guldmedaljer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fredag mødte Norge Frankrigs OL-guldvindere i semifinalen. Hér var fortegnene omvendte set med norske briller, for det var franskmændene, der måtte bruge den kampfrie torsdag på at rejse.

Er bare små brikker

Deres mellemrunde lå i Skopje – fire timers flyvetur mod syd i Nordmakedonien, mens Norge ikke skulle gøre andet end at blive i Ljubljana i Slovenien, hvor de har spillet hele turneringen.

Annonce:

- Vi spiller i tre forskellige lande, og vi kan kun spille så og så mange kampe om dagen på grund af tv. Der er mange udfordringer.

Nora Mørk i gennembrud mod Sverige i den første mellemrundekamp. Begge mandskaber havde vundet deres gruppe og havde derfor lige vilkår i mellemrunden. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Og det er tredje gang, der er så store forskelle for de forskellige deltagere, siger han med henvisning til både 2010 og 2014, hvor værtskabet var delt mellem to lande.

Men det stopper ikke.

Næste års VM er også fordelt mellem tre lande; Danmark, Norge og Sverige. EM-slutrunden i 2024 er delt mellem Østrig, Ungarn og Schweiz, mens VM i 2025 ligger i Tyskland og Holland.

- Spillerne er små brikker i det her, siger Tórir Hergeirsson, der er klar over, at det ikke er noget, man bare lige ændrer på.

- Jeg er klar over kompleksiteten i det. Det er ikke let. Men vi skal se på det og tale om det. For at finde noget fairness i det. Jeg ved ikke, om de (EHF, red.) lytter til os, men vi kommer til at italesætte det, siger han.