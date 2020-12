Norske eksperter: Brutal semifinale-statistik

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark imponerer – Norge vinder!

To garvede norske håndbold-journalister har fulgt de klistrede løjer helt fra 90’erne, da Danmark i en halv snes år fra 1993 til 2004 gik på rov i medaljerne, som Norge allerede var startet på i 80’erne.

Derefter er det let at holde styr på de seneste danske triumfer – lidt mere besværligt med de norske…

Jostein Overvik, VG, og Espen Hartvig, NTB, fælder begge dommen: Norge stryger i finalen i aften.

- Jeg tror, Norge er en lille favorit med baggrund i historien om, at holdet har slået Danmark mange gange i træk. Det norske tempo er vanskeligt at tackle for Danmark, men jeg tror samtidig, at de er utroligt forberedte på det – og de mødte det på en god måde i de to træningskampe i Vejle, siger Jostein Overvik.

Espen Hartvig:

- Det er vældig flot, at Danmark er tilbage i verdenstoppen, som har været præget af ganske få nationer. Det er vigtigt for kvindehåndbolden, at Danmark kommer tilbage og vinder medaljer. Når har det gælder kampen i aften, har jeg Norge som favorit med 65-35.

Vi skal åbenbart nøjes med bronze… Men:

- Hvis man ser på EM-kampen i 2016 (20-22) og VM-kampen i fjor (19-22), så var afstanden mellem Norge og Danmark ikke vældig stor, så jeg tror på, det kan blive en meget jævn, hård og dramatisk kamp i aften, siger Jostein Overvik.

Han peger på, såvel Katrine Lunde som Silje Solberg er tilbage efter tabt barn og corona-karantæne.

- Som alle andre tror jeg selvfølgelig også, at keeperne kan blive afgørende. Althea Reinhardt skal altså ikke undervurderes, men Norge har mere tryghed i at vide, at fungerer den ikke, så gør den anden højst sandsynligt. Sådan har det været så mange gange, siger Jostein Overvik.

Nora Mørk er endelig tilbage, og det har styrket Norge markant. Foto: Bo Amstrup/:Ritzau Scanpix

Espen Hartvig spørger sig selv:

- Hvordan vil Norge håndtere det, hvis Danmark får sat sit hårde og gode forsvarsspil, og hvis Sandra Toft ligger på en høj redningsprocent?

Og tilføjer:

- Det kan være en ulempe for Norge, at de ikke hidtil har mødt hård modstand. Bliver det en tæt kamp, bliver målvogterduellen afgørende. Topniveauet hos Sandra Toft og Silje Solberg, som jeg tror begynder i det norske mål, er helt lige.

At Danmark har tabt 13 af de seneste 14 kampe til Norge kan få en betydning.

- Jeg tror bestemt ikke, danskerne kommer med huen i hånden, men jeg tror alligevel, Norge har en fordel i form af historikken, siger Jostein Overvik.

- Men Danmark har jo gjort det, som Norge har ofte været dygtige til i sine bedste mesterskaber: De er vokset gennem turneringen.

Tror du, danskerne har et kompleks?

- I udgangspunktet har der jo været et kompleks i mange år, men jeg tror, at det, holdet har opnået indtil nu, reducerer den følelse, siger Jostein Overvik.

Der er vel ingen, Norge hellere vil slå end Danmark?

- Haha. Nu har det jo de seneste år for Norge handlet mere om Frankrig og Rusland, men fra gamle dage er det jo sådan. Der var jo perioden i 90’erne og lidt efter Anja, hvor Danmark som regel vandt, og der var en vældig rivalisering, siger Jostein Overvik.

Omvendt har Norge helt usædvanligt ikke et eneste bælte. Ingen titler.

- De har en vældig sult, for de har ikke vundet et mesterskab i fire år, og man skal også huske, at den VM-finale, de tabte i 2017, den svider stadig. Danmark får ikke noget som helst forærende.

- Danmark må levere en glitrende kamp for at slå Norge, for Norge er naturligvis forberedt. De har tænkt igennem, hvordan de skal skyde på Sandra Toft, vær du sikker på det!

Espen Hartvig:

- Vi har observeret et dansk hold i kolossal udvikling i løbet af kort tid under Jesper Jensen. De har spillet godt, de har slået Rusland – men VIL de nu for meget og kan de styre det? Det kan blive lidt anstrengt for danskerne, mens de norske spillere er vant til de her kampe. Derfor tror jeg, at Danmark kommer på en hård opgave, hvis de ikke følelsesmæssigt rammer det rigtige niveau.

Espen Hartvig noterer også i al stilfærdighed følgende:

- Norge har vundet 27 medaljer siden gennembruddet i 1986. Norge har en enorm erfaring og en brutal positiv semifinalestatistik. Norge vinder mellem 70 og 75 procent af alle semifinaler. Det giver en tryghed. Og det hold, Norge har i dag, er det bedste i de sidste 15-20 år!

Vi er færdige…

