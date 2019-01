Norske håndboldfans raser: Usportsligt, Danmark!

En udsolgt Boxen leverede en imponerende kulisse, da Danmark søndag bankede Norge og fortjent kunne kalde sig verdensmestre.

Der var en enestående opbakning til de rød-hvide, mens nordmændene - især stjernen Sander Sagosen - blev mødt af buhråb og piften.

Og netop det faktum faldt mange norske tv-seere for brystet.

I hvert fald flød det med øv-kommentarer på NRK Sports Facebook-side:

'Et usympatisk og ufint dansk publikum.'

'Forfærdelig dårligt publikum. Helt flovt. Det er fint, at vi er dårligere, men sådan en opførsel er trist af publikum.'

'Efter at have været i Boxen i mellemspillet og hørt på det særdeles målbevidste og usportslige danske publikum - og set det på tv i dag med pibekoncerten af Sagosen - kan jeg konstatere, at der er kommet en ny, negativ vind til den nordiske håndbold-arena.'

'Tillykke til Danmark, men ved Gud, hvor er det danske publikum usportsligt.'

'Det er jeg vant til'

'Fair nok at Danmark vinder, men i en finale buher man ikke ad det modsatte hold.'

Ekspertkommentator på norsk TV2 Harald Bredeli var heller ikke fan af det danske publikum:

Den buingen mot Norge, og spesielt Sagosen, kler ikke danskene.

Jeg kommer ikke til å spise fleskestek på ett år.

Men på banen er Danmark vanvittig gode. Så kanskje buhu hjelper.. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) January 27, 2019

Det var NRK's ekspert, Håvard Tvedten, heller ikke:

– Det er usportsligt at buhe ad en spiller, når de fører med så mange mål, og kampen reelt er afgjort, siger han til NRK's hjemmeside.

Selv er Sander Sagosen ikke helt så ømskindet som sine landsmænd.

– Sådan noget er jeg vant til. Sådan er det hver eneste uge i Champions League. Det påvirker mig ikke på nogen måde, siger den norske Paris Saint-Germain-stjerne.

