Norske medier overgiver sig totalt: Mareridt-Mikkel og sammenbrud

Så godt som alle norske medier, der interesserer sig for håndbold, smider håndklædet i ringen efter Danmarks sejr over Norge torsdag

De endte med at tabe med fire mål, men hvis der er en form for lettelse i norsk håndbold efter nederlaget til Danmark ved VM, så er det forståeligt. For undervejs førte de danske værter med ni mål - og pryglede nærmest modstanderen efter behag.

Så kom en langvarig scoringspause, hvor brodden gik af danskerne, og Norge var kun nede med to mål, før Danmark endelig trak fra igen.

To ting fylder i de norske medier dagen derpå, hvor der synes at herske en vis form for mathed og tømmermænd. Sådan havde det alt andet lige nok også været i Danmark, hvis udfaldet havde været med norsk fortegn.

Mens man konstaterer, at træerne ikke voksede ind i himlen for verdens bedste, Sander Sagosen, bliver hatten i den grad taget af for hans makker i PSG, Mikkel Hansen.

Se bare her:

Se også: Midt i triumfen: Dansk profil kan være færdig ved VM

Se også: Niklas om busstop-farcen: Jeg fik vist en koger

Se også: Dansk stjerne trods kongekamp: Skulle have skruet bissen på

Se også: Sverige tager fire point med ind i Danmarks mellemrunde

Se også: Kroatiens håndboldherrer vinder gruppefinale over Spanien

Se også: Mikkels magiske aften

Se også: Magiske Mikkel: Scorer topkarakterer efter VM-braget

Se også: Danmark med et ben i semifinalen efter stort drama

Se også: Så er det afgjort: Dem møder Danmark i mellemrunden