Nu er der knas i ægteskabet: Mand møder kone i heftig finale

Larsen vs. Larsen: De deler seng, parcelhus, børn og passionen for håndbold – men lige om lidt er Jakob og Kamilla Larsen pokalfinale-fjender

ESBJERG (Ekstra Bladet): I det gule ringhjørne står Jakob Larsen, 44 – i det orange troner udfordreren Kamilla Larsen, 35.

Stregspilleren fra Odense og cheftræneren fra Nykøbing Falster deler normalt sengetøj og børnene Elliot, 6, og Atlas, 4, hjemme på parcellen i en gammel æbleplantage i Paarup ved Odense, men søndag eftermiddag er de ikke enige om ret meget andet.

Hr. og fru Larsen mødes kl. 16 i årets pokalfinale.

Sidste store træf var for nylig i Paarup kirke, hvor Kamilla smed Kristensen og blev indlemmet i Larsen-klanen.

- Jeg er bare gammeldags og synes, jeg skal hedde det samme som min mand og mine børn. Jeg er stolt af Jakob, og så tager jeg gerne hans navn, forklarer fru Larsen lørdag i minutterne efter en hæsblæsende sejr over Team Esbjerg i semifinalen.

Odense vandt 27-25 efter at have været næsten uhjælpeligt bagud med syv ved pausen – og otte kort inde i anden halvleg.

- Vi bor på samme hotel i Esbjerg, så lad os se, om vi ikke lige kan snige os ind til hinanden, uden at nogen opdager det. Vi kan vel opføre os som om, vi er teenagere på en kostskole, siger gemalen, der i det samme kommer luskende med en fornem købmandskurv.

- Det er en bryllupsgave fra fansene, siger Jakob Larsen og tilføjer:

- Vi har selvfølgelig sovet hver for sig i nat, men vi har brug for lige at se hinanden igen – nu hvor vi er blevet rette ægtefolk, haha.

Jakob Larsen kan også knytte næverne. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpiix

Han havde på forhånd udpeget Odense som ønskemodstander i finalen:

- Ja, rent fagligt og så på grund af Kamilla. Det betyder meget. Klubberne har det godt med hinanden, og vi har trænet flere gange sammen i december.

Hans adrenalin er for længst i balance igen. Ja, kampen mod Randers var ren walkover. Fruen er derimod stadig kåd.

- Haha. Det kan være, jeg smider ham ud! Nej, vi er vant til at gå op og ned ad hinanden inden kampe, vi skal spille mod hinanden. Det klarer vi ret godt. Vi har prøvet det tre gange tidligere. Nykøbing vandt to gange sidste år, vi har vundet en gang i år – nu udligner vi til 2-2, siger hun.

- Det er da også sjovest, vi begge kommer i finalen. Og så er der en af os, der vinder over den anden…

Så må tiden vise, hvem der har det sjovest på hjemturen fra Vestjylland…

- Det var en syg kamp! Sidste gang, vi mødte Esbjerg hjemme, var vi også bagud, men vandt til sidst. Så vi troede på, vi kunne slå dem – men at vi så kommer bagud med otte og alligevel vinder. Det er sindssygt, indrømmer Kamilla Larsen.

- Det VAR sygt, det var! Sandra Toft falder stort i niveau i anden halvleg, og vi skyder også klart bedre. Samtidig var vores forsvar den orange mur, vi gerne vil være, siger hun og nævner også syv mod seks spillet som en væsentlig faktor.

Og her er grunden til, at Odense SKAL vinde den pokalfinale:

- Jeg har været i Odense i ti år, og jeg intet vundet endnu. Vi har ikke en eneste pokal, og nu er der nogen, der er i gang med at snedkerere det skab. Det skal have en pokal søndag aften. Basta!

Fru Larsen har talt.

