Nu er han tredobbelt sponsor i Sierra Leone

For tredje gang ud af fire mulige ved VM løb Mathias Gidsel med hæderen som kampens bedste spiller, da Danmark besejrede Qatar med 32-23 torsdag aften.

Dermed kan han efterhånden prale af at være blevet en markant sponsor for et af håndboldens udviklingslande.

- Som kampens spiller får man en plakat, som er bevis for en donation til Sierra Leone, hvor man bidrager til en håndboldbane eller to. Det er kun fedt, siger Mathias Gidsel med et grin.

Mod Qatar gav han igen det danske spil masser af tempo og understregede, at det ikke kun er mod VM's 'miniputter', hans kvaliteter kommer til sin ret.

Selv sender GOG-spilleren beskedent roserne for sit vilde VM-gennembrud videre til både landstræner Nikolaj Jacobsen og holdkammeraterne.

- Jeg bliver sat i nogle virkelig gode situationer. Nikolaj har sat nogle systemer op, som jeg aldrig har prøvet at være i, men de fungerer godt til mit spil.

- Det bliver lidt nemmere, når tingene er sat op, og holdkammeraterne er så dygtige, som de er, siger Mathias Gidsel.

På banen ligner han ikke en mand, der er tynget af nerver og forventningspres over at stå på sportens største scene.

Men har slår fast, at smil og afslappet attitude ikke er ensbetydende med, at han er tilbagelænet, når kampen er i gang.

- Jeg har kæmpe selvtillid, hygger mig og synes, det er sjovt at være der. Men jeg er altså også frustreret nogle gange. I anden halvleg var jeg frustreret over mig selv, fordi jeg ikke bidrog mere.

- Det kan godt være, det ser ud til, at jeg hygger mig, men jeg er også dybt koncentreret, siger Mathias Gidsel.

Med sine seks scoringer mod Qatar kom han op på i alt 25 VM-mål i fire kampe.

