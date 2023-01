Nu går den ikke længere for de danske stjerner

Sådan!

Opvarmningen er overstået. Vel overstået endda.

Tre kampe, tre sejre. Og så videre.

Nu begynder for alvor for de dobbelte verdensmestre fra Danmark.

Og det er de sandelig godt klar over, de danske spillere.

- Det bliver et helt andet tryk, siger Niklas Landin til Ekstra Bladet med tanke på især Egypten og Kroatien, der står og tripper - flankeret af USA, der i den grad er dark horse - efter de overraskende besejrede Marokko og dermed er videre.

- Vi havde regnet med de to første. Det er store håndbold-nationer med mange topspillere. Og Kroatien-kampen (torsdag, red.) bliver en nøglekamp. Der skal vi virkelig finde det gode spil frem, sagde klasse-keeperen.

Emil Jakobsen er fortrøstningsfuld.

- Det har jo en kæmpe betydning, at vi kommer over med fire point. Så er vi bedre stillet - og uden at have kniven for struben med det samme. Men vi skal bevise vores værd, sagde han og erkendte, at han altså ikke kender ret meget til USA.

- Men det gjorde vi jo heller ikke med Belgien, så vi skal se noget video. Så skal det nok komme, sagde fløjspilleren.