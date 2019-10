Nu gør stjernen comeback: - Var aldrig i tvivl

AARHUS (Ekstra Bladet): Så kan dj’en godt finde ’Hansiboy’ frem igen, for den ukuelige højrefløj, ’hans majestæt’ Hans Lindberg er klar til nye raids på parketten.

VM blev en frustrerende oplevelse for den 38-årige veteran, der blev skadet i åbningskampen mod Chile og først kom på banen igen, da Danmark førte pænt mod Norge.

Men han var dog med – og også med til den efterfølgende festivitas – men da han og Nikolaj Jacobsen enedes om at spare på krudtet i foråret, kunne man have frygtet, det var slut med Lindberg på landsholdet.

Han er der selvfølgelig igen, når Danmark torsdag aften møder Frankrig – og nærmest bedre end nogen sinde. Nummer tre på topscorerlisten i Bundesligaen med 71 træffere, halvdelen på straffe, og en træfsikkerhed tæt på 80 procent. Mere end godkendt for en mand, der har spillet på landsholdet i over 16 år og er den sidste aktive fra de vanvittige EM-gulddage i Norge i 2008.

- Jeg var aldrig i tvivl. Man skal spille godt for sit klubhold for at gøre sig fortjent til at spille på landsholdet, og det har jeg så haft i fokus, siger Hans Lindberg, der sidste år i august blev menisk-opereret og i januar blev delvis fældet af en fiber i en læg.

- Vi blev enige om, at en pause ville være godt i et stramt klubprogram, og kroppen har det godt, og det går helt fint i klubben. Jeg får masser af spilletid, fordi min kollega på positionen er skadet.

Hans Lindberg i perlehumør mandag over middag på spillerhotellet i Aarhus. I aften er han igen iført landsholdstrøjen for første gang siden VM-finalen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kontrakten med Füchse Berlin løber til 2021, og i august samme år kan Hans Lindberg så passende fejre sin 40-års fødselsdag med at forlænge den et par år yderligere…

Hvor længe kan du blive ved?

- Det er et godt spørgsmål. Kroppen har det godt, lysten er der, og det er jo de to vigtigste ting. Men jeg kan godt mærke, jeg er lidt under pres, fordi jeg har en dreng, der snart skal til at gå i skole.

- Selv om jeg har boet i Tyskland i mange år, så har jeg aldrig tænkt tanken, at jeg ville få børn, der skulle gå i tysk skole. Jeg har aldrig skænket det en tanke, siger han og griner.

Du er vel bare ved at blive voksen…

- Ja, det må være det. Det er nogle andre temaer, der er på dagsordenen. Det er super dejligt.

Kan du holde de unge ud?

- Ja da! Jeg er vant til aldersforskel i klubben, hvor jeg spiller sammen med nogen, der er en del yngre end mig selv. I et par tilfælde kunne jeg faktisk være far til dem, for vi har et par stykker på 19 år, og jeg er jo dobbelt op, siger han.

- Men jeg er ung af sind!

