Nu hænger Klavs Bruuns job i en tyndere snor

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Øjnene er våde, og stemmen indledningsvis spag. De danske VM-drømme fik vielen bank!

Sandra Toft kan ikke bruge en personlig pragtpræstation til en hujende fis, for Danmark har lige tabt til en modstander, der ikke har slået Danmark i en kamp om point siden 2000 – men holdet tabte primært til sig selv!

Nu lurer katastrofen, for ikke nok med, at Danmark skal hente point mod Brasilien onsdag – holdet SKAL også slå de forsvarende europa- og verdensmestre fra Frankrig i sidste puljekamp fredag!

Klavs Bruun Jørgensen

Ellers er VM forbi, og hvis Klavs Bruun Jørgensens ord til Ekstra Bladet i september står til troende, så vil han i givet fald også inden længe være fortid som landstræner!

- Den var hård. Rigtig hård mentalt. Vi kæmper hele tiden for at komme helt op, og hver gang… Så mangler den sidste coolness eller skarphed. Jeg ved det ikke præcist, men vi formår aldrig at komme foran, konstaterer Sandra Toft.

Hvorfor ikke?

- Jeg tror, det er en blanding af at ville det alt for meget og noget stress, og så tager hun jo også med hænder og fødder nede i deres mål.

Man tænker jo, at I kommer ved 22-22…

- Jo, jeg havde også på det tidspunkt følelsen af, at vi havde overhånden. Det udnyttede vi desværre ikke. Vi var bagud 10-4, men kommer op, og så lykkes det alligevel ikke.

Sandra Toft

Sandra Toft føler sig medskyldig, selv om hun stod med en officiel paradeprocent på 40.

- Det er fint nok, men det eneste, jeg kan tænke på lige nu, er de to sidste bolde, som jeg mener, jeg skulle have taget.

Kaptajnen svigtede også.

- Vi er igen ikke skarpe nok, og jeg kan ikke beskrive, hvor frustrerende det er. Det hører jo til, at der er enormt meget nerve i sådan en kamp. Vi vil jo så inderligt gerne sætte boldene i kassen, men det dæleme svært. Vi gør egentlig de rigtige ting, men vi kæmper lige nu med at score, siger Stine Jørgensen.

Hvorfor kniber det så voldsomt?

- Vi har svært ved at læse deres målmand, hun får ligesom overtaget på os. Det er der bare ikke plads til. Det er ikke nervøsitet, det handler mere om frustration, fordi man så gerne vil. Længere henne i kampen er det svært at håndtere.

- Jeg er fuldstændig sikker på, at det ikke bliver nemt mod Brasilien – men også på at vi kommer til at fighte alt, hvad vi kan.

Er I så alligevel ikke kommet jer over svaghederne fra sidste år?

- I år gør vi mange ting rigtigt, hvor vi sidste år slog op i banen. Lige nu kæmper vi med at brænde for meget og tekniske fejl. Jeg tror, det er noget mentalt. Vi skal passe på, det ikke bliver for sort-hvidt, og alt er pis og papir, for det er det jo ikke. Det handler bare om skarphed i afslutningerne. Men det er heller ikke bare lige, siger Stine Jørgensen.

Stine Jørgensen

Hun er selvsagt heller ikke tilfreds med sig selv.

- Nogle ting er gode, men der er lidt for mange fejl og bolde, der ikke bliver sat i kassen. Jeg går i luften, og der er for mange, der ikke sidder, hvor de skal. Det er sgu bare dårligt. Men jeg bliver ved, og det gør resten af holdet også.

Holdets største stjerne har været helt væk hidtil. Anne Mette skulle have været en force – lige nu er hun et symptom.

- Det er irriterende. Vi brænder nogle store i starten af kampen, og så ved jeg ikke, om vi bliver sat lidt ud af det. Det er pisse ærgerligt.

Er du stresset?

- Nej, men selvfølgelig er jeg skuffet over, jeg ikke formår at spille bedre. Jeg får trukket nogle straffekast og tror godt, jeg kunne have fået nogle flere, men jeg skal hjem og se på, om jeg kommer forkert ind, om timingen er skæv, eller jeg skal sættes op på en anden måde.

