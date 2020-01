Nu har han fået nok

Gudmundur Gudmundsson var meget tydelig i sin sejrstale og ville ikke ville høre tale om, at Islands sejr over Danmark var en personlig revanche

MALMØ (Ekstra Bladet): Han knyttede næven, da triumfen var en realitet. Gudmundur Gudmundsson jublede ud mod den håndboldbane, han havde behandlet som et skakbræk under hele dysten. Lørdag aften havde Danmark ikke noget modtræk.

Gudmundsson fik sin revanche. Omend han selv nægter at bruge det ord. For den tidligere danske landstræner er faktisk træt af at tale om vendetta. Igen og igen.

Han var ikke engang nået i omklædningsrummet efter opgøret, før spørgsmålene nok engang kom fra den fremmødte presse. Om fortiden. Om et kaotisk exit.

- Vi er kommet videre. Jeg vil ikke blive ved med at snakke om det. Jeg er glad for at arbejde med det islandske hold. Jeg har godt set, hvordan der er blevet skrevet om det flere steder. Men for mig handler det ikke om revanche. Jeg er her for at få gode resultater under EM-slutrunden, siger Gudmundsson.

- Selvfølgelig har jeg et kendskab til det danske hold. Jeg har trænet det indtil 2017. Og jeg har set Danmark spille på samme måde i forsvaret, siger Gudmundur Gudmundsson. Foto: Lars Poulsen.

Og det har han fået. Et vaskeægte chok-resultat. Flere havde nok forventet eller frygtet, at Island ville kunne drille Danmark. Men det, Aron Pálmarsson leverede, nærmede sig direkte mobning af en dansk defensiv, som var i store problemer hele kampen.

10 gange gik den islandske stjerne i udbrud, og det gjorde ondt på Danmark. Forsvaret knækkede for ofte. Og i første havleg præsterede Niklas Landin og Jannick Green bare tre redninger - til sammen!

Så er det svært at vinde håndboldkampe. Men omvendt nemt at forklare triumfen i den anden lejr. Kendskabet til den danske defensiv spillede naturligvis en afgørende rolle i Gudmundssons kup, påpeger han.

- Selvfølgelig har jeg et kendskab til det danske hold. Jeg har trænet det indtil 2017. Og jeg har set Danmark spille på samme måde i forsvaret. De plejede at kunne gøre det under mig, og de gjorde det også under VM. Selvfølgelig har det hjulpet i forberedelserne. Jeg kender jo spillerne og måden, de spiller på. Denne gang gik det så op, men det er ikke nemt. Det er et fantastisk hold, siger han.

Men Gudmundsson er også en fantastisk træner. Den holdning er i hvert fald ikke til at mistolke, da Ekstra Bladet tog plads blandt de islandske fans umiddelbart efter kampen.

De er vilde med deres Gudmundur, som ifølge tilhængerne har status som et ikon på Vulkanøen. Det glæder selvsagt landstræneren, hvis mandskab nu er gået i udbrud på toppen i gruppe E.

- Jeg er meget stolt over det, og det glæder mig enormt, at de ser sådan på det, siger Gudmundsson.

Så er der ikke råd til flere nedture, Danmark!

