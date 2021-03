Nu har hun taget konsekvensen

Sandra Toft bad sin roomie overtage telefonen under EM-slutrunden for at slippe for onde beskeder

Sandra Toft har taget konsekvensen!

Hendes håndbold og folks hasarderede og til tider ondskabsfulde raids på de sociale medier er en rigtig skidt kombination, så da målvogteren i december spillede EM på hjemmebane i Herning, slukkede hun telefonen og lukkede verden ude.

- Jeg traf et valg og gjorde det. Jeg ringede lige til familien, og det var egentlig det. Resten af dagen holdt min roomie telefonen, fordi jeg fik mange af de der beskeder, og dem gad jeg ikke blive forstyrret af, fortæller målvogteren fra franske Brest.

Hun er i denne uge hjemme til samling, der bringer hende tilbage til Frankrig og to testkampe i Paris. Men der skal også snakkes dybt efter en ellers godkendt slutrunde, der endte i bitre tårer og monumental skuffelse.

Sandra Toft og Co. var favoritter mod Kroatien i bronzekampen, men fra 18-18 scorede holdet kun én sølle gang de sidste 20 minutter og tabte 19-25!

I timerne efter dét nederlag var der formentlig al grund til IKKE at tænde for noget som helst med adgang til nettet…

Sandra Toft (til højre) læser ikke med på sociale medier under slutrunder. Foto: Jens Dresling

Sandra Toft havde faktisk ikke selv troet, hun kunne lukke verden ude under en slutrunde, hvor spillerne selv var spærret INDE på hotellet og i Boxen. Men det gik – og det hjalp.

- Når man er til en slutrunde, skal der måske bare en enkelt eller to beskeder til for at hyle folk ud af den, så vi har for lang tid siden indført en uskreven regel om, at vi ikke læser medier og kommentarfelter. Men nu breder det sig også til de sociale medier, siger Sandra Toft.

- Det gør ondt, når man får en vildt hadsk besked. Det er jo ofte kritik på det personlige plan, og man tænker: Du kender mig jo ikke! Selv på en gammel én som mig gør det ondt, og det tror jeg, det vil gøre på alle, så det hjalp meget at lægge telefonen fra mig under EM.

Tror du det bliver bedre nogensinde?

- Svært spørgsmål. Jeg tvivler. Hverdagen i dag er, at der er sociale medier og folk, der skriver alt muligt. Da jeg startede på landsholdet, fandtes det ikke. Jeg tror desværre, det er kommet for at blive, siger den 31-årige målvogter.

Den grimme tone kommer ikke kun fra mennesker, der sidder i skjul bag pseudonymer og øffer deres galde ud anonymt. Mikkel Hansen og Nikolaj Jacobsen fortalte under VM i januar om at blive svinet til via bl.a. Messenger, hvor landstræneren fik ’hjælp’ til at udtage holdet og talrige kommentarer om sin kropsfylde og evne til at gnaske tyggegummi.

Kollega Jesper Jensen kender selv tonen.

- Selv om majoriteten af dem, der skriver på sociale medier, er enormt positive, så kan minoriteten – dem, der sidder og kaster op i tastaturet – komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget under en slutrunde. Jeg kan kun opfordre til, at vi bliver dygtigere til at tænke over, at der altså er rigtige mennesker i den anden ende af en besked.

