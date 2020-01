Nu har Nikolaj kniven for struben

MALMØ (Ekstra Bladet): Det var ikke en sønderknust landstræner, der mødte pressen efter det opslidende brag mod Island. Nok gjorde nederlaget ondt på Nikolaj Jacobsen, men han havde også travlt med at fremhæve, at der havde været tale om en rigtig flot håndboldkamp.

- Men defensivt stod vi ikke distancen. Vi bliver presset specielt af Aron Palmarsson og af deres stregspiller. De gjorde ondt på os. I de faser hvor vi egentlig kommer op og får kontrol, for eksempel ved 22-20, passer vi ikke godt nok på bolden. Vi laver for nemme fejl. Vi skulle have holdt føringen, og vi skulle også have udbygget den i den fase og lagt islændingene mere under pres.

- Ved 29-29 har vi chancen for at komme foran, og så laver vi igen en uprovokeret fejl. Det ligner os normalt ikke. De var lidt onde ved os i dag. Det er ikke fordi vi laver mange fejl, men vi gør det på afgørende tidspunkter. Når det er sagt, så synes jeg, det var en rigtig god håndboldkamp med to gode hold. Island spiller fremragende, og vi gør det også selv godt langt hen ad vejen. Der er mange ting, jeg er tilfreds med.

- Det havde været værre at stå her og havde spillet rigtig dårligt og havde tabt. Vi kunne vel også have fortjent det ene point. Nu har jeg lige set den sidste kendelse igen på tv. Det er helt uforståeligt, at der bliver fløjtet på Mikkel Hansen, for der er hverken skridt eller noget som helst. Spillet skulle bare havde haft lov til at fortsætte. Det er ingen undskyldning, og det er ikke for at tage noget fra islændingene, men der er lige et par kendelser, som vi ikke får i den tætte fase til sidst.

- Jeg ærgrer mig da også over det røde kort til Niklas Landin. Han var lige ved at få fat og havde haft to gode redninger. Han var ved at kunne sætte sig i hovederne på islændingene.

Farvel og tak. Det røde kort til Landin kom netop, som ham var ved at få fat. Foto: Lars Poulsen.

- Nu skal vi bygge videre på de gode ting, vi lavede i dag. Vi skal ikke hænge for meget med mulen, for i dag mødte vi bare et hold, der var en halv procent bedre, end vi var.

- Nu handler det om Ungarn. Den kamp skal vindes, for ellers er det overstået.

- EM har vist, også tidligere, at de andre hold også kan spille håndbold. Men jeg er da fortrøstningsfuld frem til kampen mod Ungarn på mandag, siger Nikolaj Jacobsen.

Den nye turneringsstruktur betyder, at kun to ud af de fire hold i gruppespillet går videre til mellemrunden. Da Ungarn slog Rusland i lørdagens tidligere kamp, er Danmark tvunget til at vinde de sidste to kampe for at avancere. De forsvarende verdensmestre har kniven for struben. Vind eller forsvind. Så enkelt er det.

Så er der ikke råd til flere nedture, Danmark!

