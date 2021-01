Nu har Nikolaj rigtig ondt i maven: Den værste dag

KAIRO (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen har det ikke godt. Landstræneren er for alvor blevet ramt af 'The Cairo Quickstep' og dermed skrevet på listen over dem, der døjer med diarré i den danske trup.

Mikkel Hansen er fortsat nede men i bedring, landstræneren blev for alvor ramt natten til søndag, men var dog i stand til at bevæge sig udendørs og komme med statements op til kampen mod Kroatien mandag.

Fysioterapeuten Anja Greve har også været hårdt ramt og måtte ligesom Mikkel og Johan Hansen opgive at køre i hallen til kampen mod Japan.

Nikolaj Jacobsen lider denne søndag. Han har det slet ikke godt, og der er en svy-otte andre i truppen, der også holder øje med, hvor toiletterne befinder sig. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Simon Hald og Mathias Gidsel er nye på listen, hvor Mads Mensah, Lasse Andersson og Morten Olsen befandt sig i forvejen. De to førstnævnte plus Mikkel og landstræneren sprang alle over dagens udflugt til Giza-pyramiderne.

- Mikkel er i bedring. Johan Hansen er oppe og gående igen. Anja har det stadig ikke for godt. Hun er på sit værelse og får ikke lov til at behandle spillere i dag. Og så gætter jeg på, at der er syv-otte stykker, der går rundt med rumlen og ondt i maven og lidt hyppigere toiletbesøg, siger Nikolaj Jacobsen.

- Inklusive dig selv?

- Ja, det er min værste dag hernede indtil nu. En dårlig nat, og jeg har faktisk rigtig ondt i maven i dag.

- Så du var ikke med på udflugt?

- Nej, jeg har også set de pyramider tre gange før, så det var ikke nødvendigt at tage derud. Især ikke når man kun må sidde i bussen og kun lige stige ud af den og kigge på lang afstand.

- Du springer træningen over i dag?

- Ja, vi har lidt styrketræning for enkelte, men vi kan ikke gennemføre en håndboldtræning i dag. Det er der ikke friske nok spillere til.

- Hvad tænker du så om kampen i morgen mod Kroatien?

- Der kigger jeg på, hvem der er hvor fysisk. For mig gælder det om at have så friske spillere som muligt i kvartfinalen på onsdag. Det handler det om for os nu.

- Så det er ikke en sejr for enhver pris mod Kroatien?

- Nej. Det handler om at blive klar til kvartfinalen. Selvfølgelig vil vi gå ind og få noget ud af kampen mod Kroatien, men det bliver ikke en must win.

- Men det er ikke kun os, der er ramt af maveproblemer. Kroatien er ramt. Jeg ved fra svenskerne, at de også har problemer. Slovenien har også været ramt. Det må være noget, der er kommet gennem maden, siger Nikolaj Jacobsen.

