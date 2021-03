Nu igen! Nikolajs stortalent ramt af mystisk skade

Meget var lagt an på at integrere Lasse Møller på landsholdet, men pludselig begyndte fynboens knæ at hæve helt vildt

Tre slutrunder i træk har Nikolaj Jacobsen haft Lasse Møller i kikkerten – tre gange i rap har den fynske skarpskytte måttet melde forfald med et varierende udbud af skader.

Men NU skulle det så være. En stor del af denne uges samling i Aalborg var lagt an på at få Lasse Møller integreret på det landshold, hvor han indtil nu trods det indlysende talent blot har spillet ti kampe.

Men Lasse Møller må melde fra igen. Den 24-årige Flensburg-spiller var ikke med i det fly, der i dag lettede med kurs mod Skopje, hvor Nordmakedonien venter i aften i en EM-kvalifikationskamp.

- Desværre. Jeg måtte tage hjem til Flensburg i morges, siger den evigt uheldige Lasse Møller i telefonen.

Det er det højre knæ, der pludselig volder problemer.

- Der er opstået problemer med mit knæ, som pludselig begyndte at hæve vildt op. Jeg er taget hjem til klubben for at se, hvad fa’en der sker. Det er jeg ked af.

Der er åbenbart en forbandelse med dig og det landshold…

- Ja, det ser desværre sådan ud lige nu. Men mon ikke det bliver bedre med tiden, siger Lasse Møller.

- Nu skal vi lige finde ud af, hvad der sker. Det er stadig meget nyt, og vi kender ikke årsagen, men nu er der taget nogle MR-billeder af det, og jeg bliver forhåbentlig klogere i løbet af de næste par dage. Det er meget nyt for mig, så jeg kan desværre ikke komme det nærmere, siger Lasse Møller.

Der er ikke sket noget akut i forbindelse med træning. Ingen vrid og ingen slag.

- Det er ikke opstået akut, knæet blev bare ved med at hæve helt vildt. Jeg havde problemer med det andet knæ, som jeg slog hårdt i gulvet for et par uger siden, men det var kun slaget og er i orden igen, siger Lasse Møller og antyder, der måske kan være en kobling mellem de to ting.

- Vi troede, det venstre knæ så var blevet overbelastet, og at det så pludselig var blevet for meget. Der er ikke sket én ting, som jeg ligesom kan pege på, og det er nok heldigt nok, for så er det sikkert hverken korsbånd eller de store ting.

- Vores læge studerer nu billeder fra scanningen, og så håber jeg på en hurtig afklaring. Vi er lidt presset for tiden. Nu må vi se, hvad der sker.

Danmark møder i aften Nordmakedonien kl. 20.

