Nu kan verdens bedste juble: Endelig mester!

Et flertal af klubber har udråbt THW Kiel med brødrene Landin til tyske mestre for 21. gang

Verdens bedste målmand Niklas Landin kan langt om længe kalde sig mester, altså tysk mester.

Den 31-årige keeper, der har vundet OL-guld, VM-guld og EM-guld, blev tirsdag sammen med lillebror Magnus Landin og resten af THW Kiel 'udråbt' til nye tyske mestre af et klart flertal af klubberne i de to bedste Bundesligarækker.

Det er første gang, at Niklas Landin bliver 'rigtig' national mester, fordi han har forladt Rhein-Neckar Löwen til fordel for THW Kiel, inden landstræner Nikolaj Jacobsen to sæsoner i træk førte klubben med hjemmebane i Mannheim til det tyske mesterskab.

Det var lidt det samme i Danmark, hvor Niklas Landin smuttede til Tyskland, før Bjerringbro-Silkeborg blev danske mestre.

THW Kiel, der ellers i det tyske er håndboldens svar på Bayern München, har i fire sæsoner i træk måtte se, først Rhein-Neckar Löwen og derefter Flensburg Handewitt, snuppe mesterskabet, så THW Kiel har tørstet og ventet forholdsvis længe på klubbens 21. mesterskab.

Det blev til et såkaldt 'skrivebordsmesterskab', fordi Tyskland lige som Danmark har måtte opgive spille sæsonen til ende.

THW Kiel var foran på point med to point mere end de forsvarende mestre Flensburg Handewitt endda med en kamp mindre, så brødrene Niklas og Magnus Landin lå nr. 1, da Bundesligaen blev coranalukket.

Mens Magnus Landin nåede at blive dansk mester med KIF Kolding København, inden han tog THW Kiel, så er Niklas Landin godt nok noteret for en DM-titlen, da han som ynglingespiller var 'tredjevalget' i GOG.

Han kunne fra anden række se fynboerne vinde titlen i 2007 med en sejr over Viborg, og titlen kom i hus takket været en brandkamp af daværende landsholdsmålmand Peter Henriksen, som var førstemålmand, mens Lars Alhage var en solid indskifter.

Udover endeligt at blive tysk mester kan Niklas Landin glæde sig over at have bidraget i højeste grad og stået en stor sæson med en redningsprocent på 35 procent, kun overgået af Füchse Berlins serbiske landsholdsmålmand Dejan Milosavljev med en procent på 36.

I tal har danskeren præsteret meget mere med 220 redninger på 421 skud, mens serberen havde 124 redninger på 349 skud.

På topscorerlisten blev Hans Lindberg, Füchse Berlin med 202 mål og Michael Damgaard, Magdeburg 166 mål kun overgået af islændingen Bjarki Már Elisson fra Lemgo med 216 mål.

