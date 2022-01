Nu kommer hævnens time

ISLAND BLIVER Danmarks første modstander, når det torsdag går løs i mellemrunden ved EM. Islændingene har gjort rent bord i deres indledende gruppe. Således blev værterne fra Ungarn foran 20.000 tilskuere sendt ud af turneringen efter et heftigt drama, som endte med en sejr til Island på 31-30.

ER DET cifre, der rusker op i hukommelsen og vækker dårlige minder? Det tror jeg nok. Den danske nedtur ved EM for to år siden i Malmø blev grundlagt i første kamp, hvor Island slog Nikolaj Jacobsens tropper med præcis 31-30. Det var også efter et drama, hvor Niklas Landin fik rødt kort, og hvor sejren kunne være gået til begge sider, men hvor Island spillede over evne. Især var Aron Palmarsson en forfærdelig plage for det danske forsvar.

Venstrefløjen Bjarki Mar Elisson blev Islands topscorer med ni mål, da Ungarn efter et tæt drama blev besejret 31-30. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix.

DER SKER noget med Gudmundur Gudmundssons tropper, når Danmark er modstanderen. De får ild i øjnene. Men det har de danske spillere forhåbentligt lært. Jeg ser Island som en værdig modstander, men bredden i den danske trup er langt større. Danmark har vundet sikre sejre indtil nu. Med 10 overskydende mål i snit. Nikolaj Jacobsen har også kunnet spare spillere undervejs.

DEN LUKSUS har Gudmundur Gudmundsson ikke kunnet benytte sig af. Han har trukket store veksler på sine bærende spillere, og Aron Palmarsson og Omar Ingi Magnusson med flere virkede da også godt slidte i de sidste 10 minutter mod Ungarn. Men viljen bar dem igennem. Tidligere i turneringen vandt Island over Portugal og Holland, men det var heller ikke uden problemer.

ISLAND ER et solidt hold, men Danmark er en cru bedre, og det bør også fremgå af resultattavlen torsdag aften. I mellemrunden venter også Frankrig og Kroatien, mens det sidste hold findes senere i aften, når Holland møder Portugal.

EM-chok: Ude efter vildt drama