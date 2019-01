Nu må Mikkels kæreste gerne føde

HERNING (Ekstra Bladet): Efter blot fire timers søvn oven på den flotte sejr torsdag aften over Ungarn skulle landstræner Nikolaj Jacobsen forsøge at gøre status over skader og en mulig fødsel.

Som bekendt var holdets helt store stjerne, Mikkel Hansen, ikke med mod ungarerne. Han havde forladt lejren dagen inden torsdagskampen, fordi hans kæreste er tæt på at føde parrets første barn.

- Jeg kan ikke sige så meget om fødslen, men som i kan se, er Mikkel ikke kommet endnu. Men jeg håber meget, at han kan være med i vores sidste test søndag mod Ungarn. Vi vil gerne have kørt ham ind på holdet inden VM.

- Omkring Hans Lindbergs skade kan jeg sige, at han er nået op i en alder, hvor man lige skal give det en dag eller to ekstra. Det er også helt fair. Det har han gjort sig fortjent til efter mange års tro tjeneste. Lindberg er ikke et problem i forhold til VM. Men alderen gør, at vi passer lidt ekstra på ham.

Inden kampen mod Ungarn torsdag havde Nikolaj Jacobsen ekstra-indkaldt Johan Hansen fra BSV som afløser for Hans Lindberg.

- Har du overvejet at indkalde yderligere spillere til lejren på baggrund af de skader, der har ramt Henrik Toft og Niklas Landin?

- Nej, ikke som det er lige nu. Landin ser vi nærmere på ved træningen i aften.

- Hvor længe vil du beholde Johan Hansen i truppen?

I hvert fald indtil på søndag, hvor vi tager en opdatering på Lindberg.

- Hvad har du gjort dig af overvejelser omkring Henrik Toft?

- Lige nu kæmper vores fysiske stab benhårdt på at gøre ham klar. Hvis alt forløber rigtig godt, kan han måske være i spil til den sidste puljekamp mod Norge, siger Nikolaj Jacobsen.

Kampen mod Norge spilles 17. januar, så det vil i givet fald betyde, at Henrik Toft er ude i to uger. En mærkbar svækkelse vil de fleste mene.

Men Danmark har en god bredde, siger landstræneren, og det mener han, at sejren på 33-19 over Ungarn beviste.

- Vi havde en kamp, hvor mange ting lykkedes, mens Ungarn havde en kamp, hvor knap så meget fungerede.

- Det bliver sikkert en anden kamp, når vi møder dem igen søndag, men der er ting, vi stadig gerne vil prøve af. Vi har trænet i at spille med tre højrehænder i bagkæden, og det kan være, vi skal teste det i den kamp. Vi prøver flere forskellige opstillinger, så vi kan være mere fleksible, siger landstræneren.

