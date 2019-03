Nu må vi hellere kalde ham ØLgaard

I syvende forsøg lykkedes det endelig nordjyderne at gafle den pokal, de aldrig har prøvet at vinde

BOXEN (Ekstra Bladet): Henrik Møllgaard er vandt til at vinde i Boxen. Han gjorde det i januar til fuld honnør fra 15.000 begejstrede danskere, og han gjorde det igen søndag eftermiddag for Aalborg, der til gengæld har en helt anden historik, når det gælder deltagelse i Final 4.

Seks gange indtil i år har de været blandt de fire sidste. Men blot én gang er nordjyderne nået i finalen, og da fik de grumme klø af økonomisk dopede AG København. Syvende gang blev lykkens gang. Endelig.

- Den forbandelse kender jeg ikke til. Jeg har vundet denne pokal så mange gange efterhånden, at jeg i hvert fald ikke er en del af den. Det føles meget naturligt at stå her som vinder endnu engang, siger triumfatoren ØLgaard, der i festrus og skynding har tabt guldhatten.

Fadbamsen i skrøbeligt plastic sidder dog forsvarligt skruet fast i et nænsomt greb…

Henrik Møllgaard har nu vundet titlen fire gange, og han er naturligvis ikke mæt før et slutspil, hvor Aalborg ligger godt til.

- Det var to trætte hold, og så bliver det altid mere en slås- end en håndboldkamp. Vi skulle have lukket den tidligere, da vi kunne være gået på plus fire, og så havde det ikke været så hektisk til sidst, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg vandt 28-27 efter at have ført med tre kort før slut,

- Vi er glade for de titler, vi kan hive i hus, så selvfølgelig glæder vi os i første omgang over den her. Men vi går efter at blive dansk mester – det er det, vi alle sammen helst vil, siger manden, der skiftede Eiffeltårnet ud med Aalborgtårnet før denne sæson.

Højt humør i Aalborglejren efter triumfen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mikael Aggefors blev den helt store pokalhelt for nordjyderne. Den 34-årige svensker lukkede solidt af i buret og blev noteret for en redningsprocent på 54, efter han kom på banen kort før pausen.

- Det er jo titler, man vil huske, når man engang er stoppet med håndbold. Den her vil jeg huske hele mit liv, siger keeperen, der udmærket kender historien om pokalforbandelsen.

- Den har jeg hørt lidt om, men jeg har kun været her to sæsoner og er ikke en del af den. Det er dog en god fornemmelse at have hjulpet med at bryde den, siger han og griner.

Mark Strandgaard i færd med at skifte bluse undervejs i kampen. Hans finale stoppede med et rødt kort et kvarter før tid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mark Strandgaard var involveret i et af de mere dramatiske indslag i Boxen, da han uforsætligt ramte Kristian Bonefeld i ansigtet og efter videogranskning måtte forlade valpladsen med et rødt kort dinglende foran ansigtet.

- Jeg tænkte to sekunder for langsomt og får plantet hånden lige i ansigtet på ham. Klokkeklart rødt kort, og jeg har sagt undskyld mange gange. ’Bone’ var jo i GOG i mange år som ungdomsspiller, og han har vist tilgivet mig.

Fløjspilleren forlod GOG før sæsonen og fik gevinst i første hug:

- Jeg har tabt to pokalfinaler med GOG, men endelig lykkedes det, og min drøm om titler med Aalborg blev indfriet i første forsøg. Det er jeg så tilfreds med. Jeg nyder det, og vi har gang i noget fantastisk!

