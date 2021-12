Ekstra Bladets Frederik Ingemann er villig til at bringe store ofre til kvartfinalerne i VM Håndbold Manager. Læs hans optakt til managerspillet her

Ikke overraskende har mange af forhåndsfavoritterne kvalificeret sig til kvartfinalen. Derfor bliver der behov for at prioritere, da det ikke længere bliver muligt at besætte sit managerhold med syv interessante spillere.