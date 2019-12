Nu spidser det til i Danmarks gruppe

Med sejr over Tyskland vil de danske kvinder være et stort skridt nærmere en plads i mellemrunden

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Efter Sydkoreas sikre sejr på 33-27 over Brasilien i dagens tidlige opgør i Danmarks gruppe ved VM, begynder det for alvor at spidse til.

Med sejren har Sydkorea lagt sig i spidsen med fem point. Samme antal kan Danmark nå med en sejr i frokostkampen mod Tyskland. Sker det, kan Klavs Bruun Jørgensens tropper så småt begynde at skimte en plads i mellemrunden. Tre hold fra Danmarks gruppe går videre.

Efter opgørene mod i håndboldmæssig forstand eksotiske modstandere som Australien og Sydkorea venter der i Tyskland en gammelkendt udfordring.

Senest mødte de to hold hinanden ved VM i netop Tyskland for to år siden, og her vandt Danmark opgøret i 1/8-finalen 21-17. Det var i en kamp, hvor Sandra Toft stod med en redningsprocent på godt 50.

Klavs Bruun Jørgensen siger om dagens kamp:

- Det vil jeg rigtig gerne have, at Sandra gør igen. Det er sjældent, at det bliver særlig målrigt, når rigtig stærke forsvar møder hinanden, men de her kampe har det med at have deres eget liv.

Sandra Toft må gerne hive en brandkamp ud af ærmet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi kommer til at møde et hold, som minder mere om det, vi er vant til. Det er et hold med stor fysik, og det er noget, vi normalt godt kan lide. Vi får lov til at spille med musklerne.

- Nu siger du godt nok spille med musklerne, men er du sikker på dommerlinjen efter de mange udvisninger mod Sydkorea?

- Ja, det er jeg. Det der er problemet, i forhold til de udvisninger vi fik mod Sydkorea, er, at vi slipper de spillere, vi tackler. Når de får lov til at falde til jorden, så ser det voldsomt ud. Der er mange af de situationer, hvor jeg mener, at vi bare skulle have holdt fast i dem, og så havde vi ikke fået udvisningerne.

- Tyskland har mange af de samme våben som Danmark. Blandt andet kontraløbet og stregspillet. Hvordan tackler du det?

- Den bevægelighed, der er i vores forsvar, skal gøre, at vi kan matche det her tyske hold. Tyskerne er mere fastlagte i deres løbebaner end koreanerne, og det passer egentlig meget godt til den måde, vi gerne vil gribe tingene an på. Sydkoreanerne noget mere bevægelige.

- Skal du gøre noget ekstra for at samle Anne Mette Hansen op, der fik rødt kort mod Sydkorea?

- Det tror jeg ikke med den rutine, hun efterhånden har. Og med det sind, hun har, skal der mere til, for at hun hænger med mulen. Hun skal nok være klar. Men vi kommer til at tale om det med ikke at slippe, når vi først har tacklet dem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

